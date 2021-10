El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, aseguró que no hay "circunstancia" que pueda "exculpar" el mal "trabajo defensivo" que aseguró que hicieron este domingo ante el Coosur Betis y que en su opinión fue el responsable de la derrota que sufrieron.

"Ha sido un partido en el que no hemos estado al nivel defensivo que requería el partido. Habíamos hablado de que no debíamos dejar que crecieran y ha habido un momento que nos hemos visto nueve o diez arriba y nos hemos equivocado", lamentó el rueda de prensa.

Peñarroya se quejó de defensas "con la mirada" a tiradores de tres y aunque apuntó que con un porcentaje mejor en el tiro exterior el partido "habría sido diferente", se mostró crítico con su equipo.

"Hay que felicitar al Betis por la victoria y nosotros ponernos a trabajar y a exigirnos más, sobre todo en responsabilidad y en labores defensivas en las que creo que hemos estado mal", afirmó el entrenador, que no quiso justificarse con las bajas. "Es lo que hay y con lo que hay tenemos que jugar mejor", afirmó.

Para el técnico del Valencia Basket la razón de este mal encuentro está en los entrenamientos. "Vamos a estar muchos meses jugando dos partidos y estando cansados y lo que creo es que no hemos entrenado bien estas dos semanas por circunstancias. No quiero buscar excusas, todo lo que pasa es lo que hay pero hoy teníamos que haber estado mejor en el trabajo defensivo. No nos podemos ir contentos sobre todo en defensa", señaló.

Elogios a L'Alqueria del Basket

El técnico se mostró satisfecho por el esfuerzo final de su equipo por entrar en el choque pero dijo que no tenían que haber llegado a esa situación y exculpó por completo a los canteranos.

"Guillem (Ferrando), Millán (Jiménez) y Gonzalo (Bressan) están haciendo un trabajo excepcional. Si alguien no tiene ninguna responsabilidad son nuestros jóvenes", señaló el técnico que dijo no saber si Sam Van Rossom estará ya preparado para jugar el próximo partido.