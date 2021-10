El Valencia Basket izó este domingo el estandarte de la recién conquistada Supercopa de Europa al techo de una Fonteta, que se puso en pie para una ceremonia con la el club festejó el décimo título de su historia y el tercero de su equipo femenino en apenas siete meses.

Semana y media después de haber derrotado al UMMC Ekaterimburgo en este mismo escenario, el club aprovechó los prolegómenos del encuentro de la Liga Femenina ante el Movistar Estudiantes para colocar la banderola junto a las del resto de los títulos que tiene en sus vitrinas. Además, con el título presente, la capitana Anna Gómez ofreció la SuperCup a los más de 2000 aficionados en las gradas de la Fonteta.

Las jugadoras del equipo estudiantil hicieron el pasillo a las campeonas, incluida la lesionada Cristina Ouviña. La última en salir fue la capitana Anna Gómez, que lo hizo acompañada del trofeo.

Bajo los acordes de 'We are the Champions' de Queen y con las jugadoras del conjunto valenciano en el medio de la pista, el cartelón fue subido al techo, donde ya estaban el de la Supercopa de España, que subió hace apenas un mes, y el de la Eurocopa, así como los siete del equipo masculino.

Finalizado el partido, con victoria sobre el Estudiantes (70-52), la fiesta prosiguió con el público cantando el cumpleaños feliz a la jugadora internacional Raquel Carrera, que cumplió 20 años.