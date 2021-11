La Fonteta ha dejado de ser un fortín para el Valencia Basket y tras sumar ya cuatro derrotas ligueras en casa, este miércoles volvieron a perder en la Eurocup ante el Gran Canaria, a pesar de quedarse a un paso de la remontada tras el festival de triples final del reaparecido Van Rossom y de Prepelic. Pero a pesar de ello, a los taronja les faltó también frescura fruto del cansancio y no pudieron evitar la segunda derrota en la competición europea, al caer 89-90 contra el Gran Canaria.

Aún con tres lesionados en la enfermería, Peñarroya apostó de inicio por un quinteto formado por Hermannsson, López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y un Bojan Dubljevic que estaba a solo cuatro puntos de superar a Rafa Martínez como máximo anotador taronja en la Eurocup.

El capitán, sin embargo, no pudo anotar hasta el segundo cuarto y fue su compañero en la pintura, Jaime Pradilla, el que asumió la responsabilidad ofensiva en los primeros minutos, con siete puntos que permitieron al Valencia Basket no descolgarse en el marcador a pesar del espectacular inicio de encuentro de Brussino, autor de 10 puntos en el primer cuarto. La defensa taronja no impedía los buenos porcentajes de tiro del Gran Canaria, que llegó a ponerse 13-23.

Pero en una reacción de orgullo, los triples de López-Aróstegui y de un reaparecido Van Rossom ayudaron a reducir la diferencia a solo dos puntos el final del primer período (23-25).

Josep Puerto, desde la línea de 6,75 y Jasiel Rivero dieron la vuelta al marcador completando un parcial de 12-0 para los locales, pero los taronja no pudieron evitar el baile de rachas, con un 0-10 para los de Fisac, un 8-0 para los de Peñarroya y un nuevo 0-9 para los isleños, que salieron vencedores de esta batalla de parciales al llegar al descanso con nueve puntos de ventaja (42-51) tras un triple sobre la bocina de Brussino, una auténtica pesadilla para los taronja en una primera parte en la que acabó con 15 puntos.

No fue el único, sin embargo, en hurgar en la herida taronja, ya que el extaronja Shurna llegó también hasta los 12 puntos en la primera parte, ante un Valencia Basket al que no le bastaba el acierto de Hermannsson y que se veía muy penalizado por las pérdidas de balón.

Pustovyi empezaba a hacer daño bajo el aro en la reanudación, Dubljevic superaba los cuatro puntos que necesitaba para el récord de puntos y Van Rossom y Prepelic ayudaban con su acierto en el tiro exterior, pero a pesar de ello, el Gran canaria pudo mantener su renta en un tercer cuarto en el que Brussino se fue hasta los 17 puntos y en la que los que de Fisac encontraron también la inspiración en las manos de Dylan Ennis.

Con 65-75 empezaba el último cuarto. Nada estaba perdido, pero no quedaba margen de error y los taronja se metieron en el partido con un parcial de 6-0 con canastas de Hermannsson, Arostegui y Jasiel. Pero volvió el intercambio de canastas y la remontada se esfumaba. Más aún tras una falta de Prepelic y la quinta de Hermannsson, el mejor taronja. Albicy se creció y dejó en nada los últimos buenos minutos de Van Rossom y Prepelic, quienes pusieron a uno a los taronja con sus triples. Pero a falta de 1,8 segundos para el final, ya no dio tiempo ni para hacer falta a la espera del milagro.