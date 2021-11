Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado contra el Joventut de Badalona que "no hay miedo a la Fonteta" después de cuatro derrotas consecutivas en casa en el inicio de la Liga. "No, miedo a la Fonteta no. Lo que hay son ganas de hacerlo bien, de ganar en casa y animar a la gente para que el pabellón esté cada día más lleno. Tenemos que conseguir activar a la gente para que esté con nosotros, que de momento lo está con lo que le estamos ofreciendo", valoró.

Respecto al partido, el técnico catalán alertó de que la Penya es el rival más complicado de los que han pasado por València hasta la fecha. "El Joventut está jugando un muy buen baloncesto, atraviesan un momento de forma y confianza muy alto. Vienen de una derrota, pero les salió casi como una victoria porque jugaron un partido de gran nivel en Belgrado, dominando todo el partido en un ambiente duro y merecieron ganar. Nos enfrentamos ante un rival que nos va a exigir más que ningún otro de los que han pasado hasta ahora por aquí", analizó Peñarroya, que resaltó la calidad del próximo adversario: "Tiene una mezcla muy interesante, como suele hacer Joventut, veteranos con muchos partidos jugados al máximo nivel y jóvenes que siempre aportan".

"Como con cualquier otro rival, nosotros debemos centrarnos y pensar en nuestras cosas, empezar a mejorar en aspectos defensivos, intentar cambiar la tendencia ganando en la Fonteta, un rival que nos va a exigir más que ninguno de los que han pasado por aquí", dijo Peñarroya, que incidió en que las lesiones "afectan" en la preparación de los partidos. "Nos está afectando desde el inicio. Nuestro día a día con lesiones está siendo el mismo desde la primera semana de competición. No ha cambiado. El equipo trabaja bien y se adapta a las circunstancias, estamos en las mismas condiciones, así que no afecta a que juguemos nuestro mejor baloncesto, cosa que debemos hacer y ganar", comentó.

El entrenador de Terrassa se refirió al estado de la lesión de Mike Tobey, del que el director deportivo, Chechu Mulero, dijo en una entrevista en la cadena Cope que "la solución que más opciones tiene" para su osteítis de pubis es la de pasar por el quirófano tras consultar a distintos especialistas. "Lo que dijo Chechu es lo que hay, es lo que toca...", concluyó. Unas palabras que refuerzan el hecho de que la decisión, por parte del club, para la intervención quirúrgica del pívot estadounidense está tomada, con la previsión de que entre finales de año y principios de 2022 esté en condiciones de ayudar al equipo sobre la pista.

El Valencia Basket y el Joventut de Badalona se enfrentan este sábado (20:45 h, Movistar Deportes) en la jornada 9 de la Liga ACB Endesa.