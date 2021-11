Difícil papeleta la que tiene por delante el Valencia Basket este sábado noche (20:45 h, Movistar Deportes, Dial 53). Los ‘taronja’ reciben en La Fonteta al Joventut con la autoestima en juego tras acumular tres derrotas consecutivas entre Liga y Eurocup por un estrecho margen, y la necesidad de recuperar el rumbo para no ver agravado el nerviosismo que comienza a detectarse dentro de la entidad. Las múltiples bajas que acumula el equipo desde que arrancó la temporada -cincuenta en trece partidos- junto con la decisión de no realizar ningún fichaje para paliar esas ausencias por lesión están condicionando no sólo la puesta en escena dentro de la pista, sino también el día a día del grupo y el propio club. Un club que, tras la salida de José Puentes y el regreso de Paco Raga de manera provisional, anda todavía a la ‘caza’ de un director general que sepa encauzar, cohesionar y también explicar el proyecto a un sector del entorno ‘taronja’ que ha comenzado a mostrar cierto descontento.

Es evidente que las cuatro derrotas seguidas en La Fonteta dentro de la Liga Endesa tampoco ayudan, y ahí es dónde el equipo quiere echar una mano. «No hay miedo a La Fonteta, no. Lo que hay son ganas de hacerlo bien, de ganar en casa y animar a la gente para que el pabellón esté cada día más lleno. Tenemos que conseguir activar a la gente para que esté con nosotros, que de momento lo está con lo que le estamos ofreciendo», señaló el técnico Joan Peñarroya que, para este encuentro y una vez recuperado Van Rossom, mantendrá las bajas de Nenad Dimitrijevic, Víctor Claver y Mike Tobey.

Quirófano para Mike Tobey, "es lo que hay"

En cuanto a la situación del pívot estadounidense, que padece una osteopatía de pubis, Peñarroya confirmó las palabras de Chechu Mulero un día antes en las que indicaba que la solución con más opciones señala al quirófano. «Lo que ha dicho Chechu es lo que hay, es lo que toca». Según confirmó este diario el viernes, la decisión de que Tobey pase por quirófano está tomada. Será en breve con el objetivo de que esté OK para finales de año.

Día de reencuentros: Vives, Ribas, López Arostegui y Duran

El partido supone el regreso a La Fonteta tras siete temporadas del base Guillem Vives, que este verano no tuvo oferta para renovar y regresó al club del que fue traspasado en su día al VBC, con el que consiguió tres títulos y del que es el sexto jugador con más partidos disputados. Además de Vives, que ha iniciado muy bien el curso, también vuelven a la que fue su pista Pau Ribas y el técnico Carles Duran, aunque en su caso no será la primera vez. Será también el primer encuentro en el que Xabi López-Arostegui se mida al equipo en el que se formó y con el que jugó cuatro campañas en la ACB antes firmar como ‘taronja’.