El ala-pívot cubano del Valencia Basket, Jasiel Rivero, advirtió que no pueden empezar el partido de este domingo en la pista del Barcelona como lo hicieron el miércoles en la Eurocopa en la del Virtus Segafredo Bolonia, aunque el triunfo que lograron, tras estar 21 puntos por debajo, muestre su potencial.

"Ahora viene uno de los partidos más difíciles de la Liga Endesa. No tenemos que salir como el miércoles en la primera mitad, tenemos que salir con la energía a tope porque sabemos que es un rival muy difícil", señaló Rivero en declaraciones facilitadas por el club.

El jugador caribeño dijo que "nada es imposible" y mostró su confianza en poder lograr el triunfo y más tras el refuerzo moral de una remontada que calificó como "increíble" en la pista italiana el pasado miércoles.

No obstante, Rivero incidió en su mal arranque. "Creo que no entramos lo suficientemente motivados en la primera mitad, creo que ese fue el error, no entramos con la intensidad con la que siempre salimos para llevar el partido más apretado", admitió.

"En la segunda mitad entramos con mucho más esfuerzo, con mucha más energía y eso es lo que nos dio la remontada del partido", analizó.

Jasiel Rivero dijo que esa victoria manda a sus rivales el mensaje de que no se pueden "confiar" nunca contra el Valencia. "Veinte puntos para nosotros, si estamos como sabemos, no son difíciles de remontar y si seguimos con esta energía y esta capacidad podemos remontar cualquier partido difícil", advirtió.