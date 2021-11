El Valencia Basket ha viajado a la Ciudad Condal, donde este domingo se enfrenta al Barça Basket (18:30 h, #Vamos), con dos nuevas bajas por lesión que se unen a las conocidas de Víctor Claver, Mike Tobey y Nenad Dimitrijevic. Louis Labeyrie y Martin Hermannsson se quedaron en casa por culpa de molestias musculares. En total, los ‘taronja’ suman cinco ausencias de peso para medirse al poderoso líder de la Liga.

«Nada es imposible». Ese es el mensaje que lanzó Jasiel Rivero tras la inyección de confianza que significó el triunfo con remontada de 21 puntos del miércoles en el feudo de la Virtus de Bolonia. «Nada es imposible» es el espíritu de lucha con el que el grupo se desplazó a Barcelona dispuesto a dar guerra en una batalla que recuerda, metafóricamente, a la vivida en el año 490 a. C. en el desfiladero de las Termópilas. Alrededor de 1500 guerreros helenos, liderados por el rey Leónidas, cerraron el paso durante tres días al ejército de todo un imperio, a más de 90 000 persas al mando de Jerjes I. Los invasores acabaron accediendo a Atenas, pero la ciudad había sido ya evacuada y las tropas griegas reorganizadas para ganar la guerra, en parte, gracias al coraje de los cientos de aliados espartanos.

Esta tarde, en el Palau Blaugrana, el Valencia BC deberá también recurrir a la heroica delante del ejército con más arsenal y recursos humanos de la competición. La amplitud de plantilla del Barça, que acumula un balance de 9-0 en la Liga, le permite el lujo de que ninguno de sus jugadores tenga que estar más de 23 minutos por partido sobre la pista. Mientras los ‘taronja’ están obligados a exprimirse una jornada más a causa de su elevado número de bajas; el técnico de los catalanes, Saras Jasikevicius, podrá seguir repartiendo los esfuerzos de los suyos. Hasta siete jugadores distintos han sido el máximo anotador del partido en nueve jornadas. Con la duda de Cory Higgins por lumbalgia, la única baja segura por lesión en los barcelonistas es Álex Abrines.

Las lesiones musculares de Labeyrie y Hermannsson no son graves

En cuanto a los ‘tocados’ en el Valencia BC, Labeyrie arrastra molestias en el muslo izquierdo, mientras que el club no precisa la zona de la pierna izquierda en la que Hermannsson tiene dolor. En los últimos partidos, el base ha forzado su concurso en auxilio del equipo, aunque no era conveniente hacerlo más tiempo porque el riesgo de rotura iba en aumento. No obstante, según ha podido saber SUPER, ninguna de las dos lesiones es grave y no se alargarán mucho más allá del contratiempo de que Joan Peñarroya no pueda contar con dos de los jugadores más destacados en el equipo en lo que va de curso.

Sin cinco jugadores de la primera plantilla en condiciones de jugar contra el Barça, el ‘roster taronja’ seguirá completándose con el protagonismo de los jóvenes canteranos. Además de Millán Jiménez y Guillem Ferrando, los dos U20 españoles que más juegan en la ACB, también estarán en el Palau Gonzalo Bressan, Rafael Vila y Alejandro Bellver.

Pese a los contratiempos, los valencianos tratarán de aprovechar el impulso de los triunfos frente al Joventut y la Virtus, así como su serie de victorias a domicilio en la ACB desde el inicio: Manresa, Zaragoza, Andorra y Burgos. Los de Peñarroya deberán permanecer «juntos» en la cancha como hicieron en la segunda mitad de Bolonia para contener el potencial de los culés, talentosos en ataque y los mejores de la competición en defensa. Invicto en la Liga, el Barça buscará su mejor arranque en la ACB con una décima victoria consecutiva. El Valencia, por su parte, comenzar a escalar camino a la clasificación de Copa con Bojan Dubljevic en plan Leónidas. ‘Dubi’ y Mirotic, los mejor valorados de la Liga, protagonizarán la batalla.