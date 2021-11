El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, advirtió antes de medirse este miércoles 17 de noviembre (20:30 horas, La Fonteta) al Mincidelice JL Bourg en partido de la EuroCup, que si no mantienen la "tensión" que han mostrado en los últimos encuentros seguramente no puedan ganar al conjunto francés.

"Si no mantenemos la tensión, no nos dará para ganar. Si no la hubiésemos tenido en los últimos partidos, no habríamos tenido opción de victoria. Hemos de fallar los mínimos elementos posibles porque cuando vas tan justo de efectivos no te puedes permitir el lujo de que dos o tres no estén al nivel, y no hablo de acierto sino de estar metidos", explicó en una rueda de prensa.

El técnico apuntó que la clave será "estar serios" y dijo que si no están "concentrados" el equipo francés les puede "sorprender por su forma de jugar" y les puede meter "en muchos problemas". "Hay que mantener la tensión, que no es fácil", insistió.

"Son un equipo peligroso, que si bien es cierto que tiene sólo una victoria, le hemos visto jugar grandes partidos y a los tres días tener grandes derrotas o al revés. Es capaz de ganar fácil a un Mónaco y de empezar con un mal cuarto en Gran Canaria", señaló.

Peñarroya dijo que tienen jugadores "importantes" que están "acostumbrados a jugar en Europa" y aseguró que es "un equipo más peligroso de lo que muestra su clasificación". Además, destacó su gran capacidad atlética y su agresividad en defensa.

El entrenador catalán dijo que de las tres victorias que han encadenado valora especialmente que por momentos jugaron "un muy buen baloncesto".

"Hablar de la épica está muy bien y todos sabemos las circunstancias en las que jugamos cada partido pero lo más importante es que hemos jugado bastante bien aunque hemos tenido algunos momentos malos. El equipo ha estado metido, y no ha usado ninguna justificación para dejarse ir y eso nos va ayudar de cara al futuro", afirmó.