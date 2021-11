El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, se mostró contento por la victoria de su equipo ante el Surne Bilbao Basket pero muy crítico con la primera parte que hicieron que dijo que no se pueden "permitir". En los dos primeros cuartos, el equipo encajó 57 puntos puntos y llegó a peder de 21 puntos poco antes del ecuador del duelo.

"Ha sido una primera parte muy dura para el equipo y los aficionados, que se han mantenido ahí, que no nos podemos permitir y más si en los dos siguientes cuartos demostramos la capacidad del equipo. Es una muy mala noticia la primera parte y una muy buena la segunda que nos permite llegar al parón con cierta tranquilidad", señaló.

"Ha habido dos partes muy diferenciadas, una primera en la que el Bilbao ha jugado muy bien y ha hecho muchas cosas para conseguir el parcial que han logrado y en los que nosotros hemos hecho muchas cosas mal para recibir 57 puntos con porcentajes casi obscenos. Hemos estado sin tensión y dejándoles jugar fácil", añadió.

El técnico dijo que el mensaje en el descaso "era tan evidente que casi no hacía falta" y que sólo tenían "que empezar a jugar".

Además, Peñarroya se mostró también muy crítico con el parón de selecciones y con que afecte de manera diferente a los equipos de Euroliga y al resto. "El calendario es un sinsentido. No tiene lógica que el Valencia no pueda entrenar diez dias porque sólo está Josep Puerto. Pero hay equipos de Euroliga tienen jugadores muy buenos y no van. Destrozan la dinámica de un club pero para eso están los jefes a ver si se ponen de acuerdo".