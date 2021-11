Bec Allen se ha convertido en muy poco tiempo en historia viva del Valencia Basket con poco más de una temporada vistiendo de taronja. La jugadora alcanzó la semana pasada el Top 1 en triples (120) y tapones (45).

La australiana que alcanzó la cifra de 120 triples que mantenía Sara Saiz hasta la fecha, transmitía que “es muy emocionante formar parte de la historia del Valencia Basket junto a grandes nombres, es todo un honor para mí y me siento feliz. Es muy bonito que el Club celebre los logros individuales”.

Ambos logros muestran facetas distintas del juego. Los triples, el plano ofensivo y los tapones, el defensivo. Allen aseguraba que ese doble reconocimiento “para mí es muy bonito porque me gusta destacar como tiradora, pero también me gusta ser conocida por ser una buena defensora. Pongo mucho trabajo ahí también y los tapones no necesariamente muestran una buena defensa, pero sí que tengo brazos largos y que los uso” (risas).

Allen ha llegado a estos números en 59 partidos, lo que supone haber metido alrededor de 2 triples por enfrentamiento. “Me gusta mucho la línea de triple, creo que no es ningún secreto. Es cierto que es bueno haber podido conseguir esa consistencia. Es algo que he estado intentando meter en mi juego en los últimos años. Estoy contenta de haberlo logrado”, analizaba la exterior.

Ser la francotiradora del equipo supone que muchas jugadas acaben con el balón en sus manos. Esto supone que buena parte de los triples liberados que ha conseguido, lo han sido gracias al trabajo de sus compañeras. Allen admitía que “esto va sobre cómo recibo la pelota en particular. No puedo tener esos tiros sin la ayuda de mis compañeras. Es muy bueno que ellas también jueguen acorde a mis fortalezas, que parte del juego del equipo es jugar para el resto”.

Allen ya se ha ganado el cariño de la Familia Taronja, pero La Fonteta también ha robado el corazón de la jugadora: “La afición de aquí es como ninguna otra. Es increíble formar parte de esto, lo sientes en el ambiente aquí dentro. Jugar en la Fonteta tiene algo que te lleva a otro nivel. Creo realmente que tiene mucho que ver con la afición. Es un gran pabellón en el que jugar”.

La australiana concluía que “esta es una temporada de ir a por todas. Somos un gran equipo, tenemos el talento y jugamos muy bien juntas. Tenemos las piezas apropiadas. Tendremos que mantenernos sanas y mentalmente preparadas. Es una temporada larga por lo que después de cada partido vamos a tener que cambiar el chip, pero preveo muchas cosas buenas para nosotras, tanto en la EuroCup Women como en LF Endesa”.