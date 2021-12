La jornada 11 de la Liga Endesa nos dejó de nuevo frases sorprendentes e impactantes de los entrenadores de la competición que ha reproducido acb.com.

Brillan especialmente algunas de Pedro Martínez, Moncho Fernández o, como no podía ser de otra manera, el técnico del Valencia Basket, Joan Peñarroya

En una nueva edición de ‘El sonido del banquillo’ el preparador taronja llama la atención de su equipo de forma vehemente y les explica de forma muy clara y concisa como deben actuar sobre la pista en el encuentro ante el Surne Bilbao Basket.

“Cada vez que tenemos que ir a buscar una recepción ponen el cuerpo, nos agarran y nosotros vamos andando. Chicos, no. No, no”, les dice Joan Peñarroya a sus jugadores.

Así comenzó la remontada

“Todo el rato estamos haciendo gestos como para el árbitro. No, no. El árbitro pitará si voy rápido a buscar el balón. Si voy rápido. Si no, no van a pitar nada. Si juego duro”, prosigue durante en su tiempo muerto.

Un tiempo muerto que puedes seguir aquí junto con las mejores charlas del resto de técnicos: