El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, señaló que pese al parón que han vivido las competiciones por los compromisos de las selecciones nacionales no pueden olvidar al visitar este sábado al Urbas Fuenlabrada que en sus dos últimos partidos, pese a ganar, protagonizaron dos malas entradas en el partido que les obligaron a remontar.

"No lo podemos olvidar porque nos ha pasado dos veces y vamos a una pista con equipo que juega con muchos puntos, así que estamos avisados. Hemos fallado en estas dos primeras partes y es algo que hemos hablado y que tenemos que mejorar", explicó en una rueda de prensa.

El técnico del conjunto valenciano recordó que el Fuenlabrada es "un equipo que ocupa una mala clasificación pero que tienen detalles muy a tener en cuenta".

"Es el equipo que más posesiones juega, el máximo anotador y parece que recuperan a (Leo) Meindl por lo que pueden tener a los dos máximos anotadores de la ACB. En su casa compiten muy bien, en el último, contra el Real Madrid, se le escapa de casualidad. Seguramente de cada diez veces que jueguen así, ganan ocho", apuntó.

Peñarroya destacó que es "un rival necesitado" y que les exigirá "el máximo" con el añadido de que su equipo ha estado once días sin entrenar juntos por las convocatorias de las selecciones nacionales.

Dos semanas de preparación contra solo dos días

"Nos ha tocado vivir un par de semanas extrañas por lo que nos ha tocado vivir con la marcha de todos los disponibles para las ventanas FIBA menos los lesionados y Josep Puerto.Ayer jueves hicimos nuestro primer entrenamiento todos juntos", destacó.

El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, insistió en que el parón por las 'ventanas FIBA' "es un desastre, una animalada" y dijo que todos los estamentos del baloncesto se lo tienen que replantar el calendario porque supone "matar a los clubes".

"No hace falta que hable más del parón. Es un desastre, una animalada y en esos estamos todos de acuerdo. No tiene sentido que el 'Fuenla' haya estado dos semanas al completo", señaló el técnico, que no ha podido entrenar con su equipo durante once días al tener a siete jugadores convocados y a cuatro lesionados.

Pero, además, Peñarroya dijo que ellos han tenido "la suerte" de que todos han vuelto bien, han jugado bien y han vuelto "contentos" pero animó a preguntar la opinión de entrenadores que han visto cómo se lesionaban algunos de sus jugadores.

"No hay nada positivo de estas ventanas y es algo que nuestro baloncesto y me refiero a la ACB, a la Federación, a la FIBA y a la Euroliga, se tiene que replantear porque estamos matando a los jugadores y con ellos a los clubes", apuntó.