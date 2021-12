El Valencia Basket no descarta realizar un fichaje para completar la plantilla y reforzar la rotación interior por la lesión de larga duración de la pívot internacional Raquel Carrera, que no podrá jugar en lo que resta de temporada, según pudo saber Efe por diversas fuentes.

El club valenciano, que ha bajado su presupuesto un 13 % para esta campaña, decidió para cometer ese ajuste y para dar oportunidades a los jugadores de la cantera, reducir el número de fichas profesionales de sus primeros equipos y dejó en doce el masculino, el tope que se puede inscribir en cada encuentro, y en once el femenino, una menos de las que caben en acta.

Aunque ambos equipos han sufrido hasta ahora numerosas lesiones, especialmente en el caso del masculino, la entidad no ha realizado ninguna incorporación temporal para cubrir esas bajas.

Pero, ahora, al no ir a volver a jugar Carrera en lo que queda de temporada tras haber sido operada de la rodilla, al haber quedado reducida a tres jugadoras la rotación interior y al no haber en la plantilla una jugadora que pueda alternar las posiciones de 'tres' y de 'cuatro' la entidad no descarta por completo realizar ese fichaje y estudia las opciones que le ofrece el mercado.

Hasta ahora, han debutado las canteranas Awa Fam, de tan sólo 15 años, y Noa Morro, de 17, que podrían volver a tener oportunidades en los próximos encuentros.

Marie Gülich sufre un esguine de tobillo

En el choque del pasado miércoles en la pista del Estrella Roja, la interior alemana Marie Gülich sufrió un esguince de tobillo lo que obligó al Valencia a jugar toda la segunda parte con Celeste Trahan-Davis y Laura Gil como únicas pívots y a echar mano de la alero Rebecca Allen para darles descanso en los últimos minutos.