Rubén Burgos, presente en la presentación del acuerdo por una temporada más con Telefónica Movistar, ha repasado la actualidad del equipo en las horas previas al partido de este sábado (19:15) frente al Durán Maquinaria Ensino de la Liga Femenina Endesa. El entrenador del Valencia Basket se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de que Marie Gülich, con un leve esguince de tobillo, pueda llegar a tiempo para el encuentro ante las gallegas. Además, Burgos confía en que las jugadoras puedan brindar una victoria a la afición en el pabellón de la Fuente de San Luis.

"La doble competición hace que lleguemos al partido con una preparación corta", señala Burgos en referencia al hecho de que el equipo solo dispondrá del entrenamiento de este viernes con vistas al choque del sábado. "Estamos adaptándonos y creciendo en la realidad actual del equipo, asimilando el cúmulo de partidos, el trabajo, los quintetos y las posiciones en pista. Cada vez el equipo muestra más virtudes en el día a día que tenemos, y contentas de volver a La Fonteta e intentar conseguir una victoria más delante de nuestro público en la Liga española", añade.

Respecto al rival, Burgos recuerda que los dos enfrentamientos de EuroCup ante el Ensino fueron "diferentes, pero ambos duros". "Tenemos en la memoria el último partido aquí para cerrar el grupo en el que mostraron claramente sus virtudes, una defensa que presiona mucho, son duras, es la seña de identidad de este equipo y su entrenador. Tendremos que adaptarnos a eso, continuar por la línea de los últimos dos cuartos del último partido, donde ya lo hicimos", analiza el entrenador, quien espera un rival que "apueste" todo a la Liga tras la eliminación de EuroCup "apurando sus opciones de disputar la Copa de la Reina".

Según el preparador, al equipo se le está "cuidando físicamente" sin descuidar el apartado "mental". "La carga física y la mental debe compensarse. Nuestro trabajo no es solo correr, saltar, empujar, sino también de manejar el estrés, la presión, de autoexigencia, responsabilidad y compromiso... el equipo en eso sigue mejorando. Eso nos ayudará en el reparto de minutos, en el equilibrio de los esfuerzos y las rotaciones sabiendo que tenemos que darlo todo. Ahora el partido más importante es contra Ensino", apunta Rubén Burgos, que dice ver al equipo "fuerte y concienciado para dar el máximo individualmente en los minutos en los que estés en la pista".

Prueba final en el entrenamiento

"Gülich trabajará con el equipo hoy, seguramente no al 100 % porque ha tenido un esguince leve de tobillo. Es un tobillo que tenía dañado de su última temporada en WNBA, que no le estaba causando problemas, pero no queremos que se los cause. Yo creo que estará apta para jugar el partido, después de la sesión estaremos más convencidos, pero no al 100 %", dijo sobre el estado físico de la pívot alemana.

En relación con los problemas que sufre el equipo en el juego interior, con Gülich y Laura Gil mermadas físicamente y, sobre todo, con la baja de larga duración de Raquel Carrera, Burgos valora la ayuda que ofrece Rebecca Allen en la posición de '4'. "No es nueva para ella, ha jugado ahí tanto en Europa como en la WNBA. Su versatilidad y conocimiento del juego le permiten hacerlo, es algo que ya desde la temporada pasada teníamos como recurso de crecimiento. Entonces teníamos a Juskaite y María Pina, ahora ya no están, así que el recurso de Allen se ha convertido en una realidad y en una necesidad. Por la jugadora que es, no es un parche, sino que nos hace crecer, le ofrece más alternativas en su juego, el equipo tiene unos espacios diferentes, abrimos más el campo, es algo que llega por necesidad y puede quedarse como recurso para el futuro", explicó al exjugador de Riba-Roja.

El entrenador, por otro lado, reconoció que por "circunstancias extradeportivas que influyen en el juego", Celeste Trahan-Davis "no está a su nivel real". "Poco a poco, está recuperando su mejor versión, ella es una jugadora muy productiva estadísticamente, de compromiso. Ahora la veo más centrada, más cómoda, con buena mentalidad y arropada por las compañeras después de pasar un momento complicado. Espero, lo primero, que su regreso sea positivo para ella y su entorno, y que siga ayudando al equipo. No nos sorprende que esté en el top del club en puntos, rebotes, etc. Es una jugadora muy experta con una larga trayectoria, siempre da lo que tiene".

Cuestionado por qué le pediría al nuevo año, Burgos habló de "salud". "Ojalá que pronto esta situación que vivimos con el virus nos permita normalizar nuestra vida, nuestro entorno y nuestro trabajo, que la gente esté segura en los eventos. Trabajamos por y para la afición, para darles alegrías. Por lo demás, que sigamos creciendo como club, con L'Alqueria, y que demos alegrías a los aficionados".

Orgulloso de Awa Fam, Noa Morro, Kalenik y todas las jóvenes

Por último, el técnico se refirió a las canteranas con opciones de ayudar al equipo en momentos complicados de lesiones como el actual. Por ejemplo, jugadoras como Awa Fam Thiam, Noa Morro o Emily Kalenik. "Ahora aparecen en las convocatorias, pero desde la pretemporada vienen entrenándose con el equipo, dando nivel a los entrenamientos y ayudándonos a crecer. No son importantes solo para esa ayuda al primer equipo, nos debemos también a tener representación valenciana en el primer nivel y en las selecciones nacionales. Lo están haciendo muy bien, personalmente, es un orgullo verlas crecer", concluyó.