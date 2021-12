Las jugadoras del Valencia Basket tiraron de carácter e intensidad defensiva para resucitar en el tercer cuarto y terminar ganando a Ensino de Lugo (82-65), en un partido que se complicó sobremanera después de un segundo cuarto para el olvido. Rebecca Allen, que defendió con la misma energía que el resto de sus compañeras, se convirtió además en la ejecutora en ataque de la remontada. El acierto anotar de la australiana propició que el equipo entrenado por Rubén Burgos pudiese dar la vuelta a la desventaja de diez puntos con la que se había marchado al descanso (35-45).

Este triunfo certifica la condición del equipo 'taronja' como cabeza de serie en la próxima edición de la Copa de la Reina, ya que tiene garantizada al final de la primera vuelta una plaza entre los cuatro primeros de la Liga. De hecho, el Valencia BC, sigue segundo al acecho de un líder, el Perfumerías Avenida de Salamanca, que tampoco ha fallado en esta decimotercera jornada tras ganar en Leganés al Innova-Tsn (69-79).

Los primeros minutos del encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Femenina Endesa, no obstante, no hicieron presagiar lo mal que lo pasarían poco después las 'taronja'. Allen, con su triple inicial, Salvadores, Trahan-Davis y Cristina Ouviña se alternaron en la anotación para llevar al Valencia BC a liderar el marcador 14-8 en el minuto 5. En el tramo final del cuarto la júnior Emily Kalenik debutó en la Liga para dar oxígeno en el poste bajo. Momentos en los que las visitantes, lideradas por Silva, aprovecharon los primeros desajustes defensivos para reducir a la mitad (21-16, min. 10) una distancia que las canastas de Ángela Salvadores y Queralt Casas habían ampliado a diez puntos.

Los dos minutos finales del primer cuarto fueron la antesala de un segundo cuarto que fue todo un despropósito de principio a fin. Ensino defendió muy encima, y prácticamente a toda pista, cortocircuitando el juego de las locales. El parcial de este periodo habla por sí solo, 14-29 para las gallegas. Al minuto 15, con los puntos de Marina Lizarazu y Alba Prieto, Ensino ya había igualado el choque (29-29). A partir de ahí comenzó el 'festival' debajo de los aros de la estadounidense Chatrice White, a la postre máxima anotadora del choque tras la 'aussie' Allen. La pívot visitante sacó tajada de los problemas en el juego interior mientras la alicantina Aliaga le auxilió desde el 6,75 con dos lanzamientos triples.

Al descanso, las de Lugo ganaban de diez. Nada más comenzar la segunda mitad un tiro libre de Van den Adel puso la máxima renta en el luminoso. La Fonteta se heló y al equipo le tocó ponerse el 'mono de faena' para que el partido no se escapara. Y así lo hizo. La reacción se inició desde el aumento de voltaje en defensa y con un gancho de Laura Gil, protagonista en la labor de cerrar la zona al Ensino. Desde la canasta de White para alejarse de nuevo a once (40-51, min. 24), las visitantes no pudieron encestar durante cinco largos minutos que el Valencia BC aprovechó para ponerse por delante. Un triple de Allen, cuatro tiros libres de Ouviña y Bec, una canasta de Gülich y otro lanzamiento de tres de Leti Romero, que volvía de una lesión, lo hicieron posible (52-51, min. 29). Un parcial de 12-0 que se convirtió en el mejor premio posible al compromiso de todas en campo propio, al robo de Ouviña o al rebote de la 'guerrera' aragonesa entre las pívots rivales.

El parcial de 23-8 en el tercer cuarto liquidó el partido, mató todas las esperanzas del Ensino. En el cuarto el Valencia Basket se gustó con otros 24 puntos para acabar con una victoria en apariencia más sencilla de lo que fue en realidad.

La nota negativa del duelo fueron las molestias con las que se retiró Cristina Ouviña, que juega con una codera después de la lesión que la apartó mes y medio de las pistas. En el banquillo hizo algunos gestos de dolor al galeno del equipo. Sin embargo, en la 'piña' final de celebración con las compañeras se le vio sonreír. En la rueda de prensa posterior, además, Rubén Burgos restó "alarmismo" a las molestias. "Está bien. Ha notado el punto de la lesión, pero no es algo que revista gravedad. No hay sensación de alarmismo. Los médicos la revisarán, aunque no se ha hecho daño realmente".