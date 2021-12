El entrenador ayudante del Valencia Basket Juan Maroto, que este domingo dirigió al equipo contra el Río Breogán por la ausencia de Joan Peñarroya por covid-19, valoró la reacción de su equipo y dijo que fueron a "la heroica" pero admitió que no fue "suficiente" y que deberían haber hecho más cosas pese a la complicada semana que han vivido por el virus. Y ante la gran actuación de Dzanan Musa, que sumó 33 puntos y 44 de valoración para el Breogán, dijo que no jugaron "ni táctica ni físicamente" contra él como lo deberían haber hecho "en la gran mayoría de minutos".

Valoración

"Ha sido un partido que no hemos sabido entender. Nos ha faltado el ritmo competitivo, no se puede preparar un partido con lo que hemos entrenado pero debíamos haber hecho algunas cosas más, cosas en las que no hemos estado a la altura. El equipo ha sido capaz de reaccionar, es lo único que hemos podido salvar". Estoy muy disgustado, perder de uno no nos vale pero siendo prácticos el average para la copa es importante y si hubiéramos perdido de 20 el palo habría sido doble".

Inicios en La Fonteta

"Es algo que hemos hablado, hemos intentado cambiar quintetos y cambiar cosas pero no sabemos donde está la tecla. Los partidos son 40 minutos pero los primeros marcan mucho. Es algo que estamos trabajando a nivel mental. Los inicios nos están marcando, más en casa que fuera".