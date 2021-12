Paco Olmos volvía a La Fonteta nueve años después y logró llevarse la victoria de la que fue su casa en un partido que se le complicó en los últimos minutos al Río Breogán pese a haber ido ganando de 28 puntos al inicio del último cuarto. "Es una victoria de prestigio, si queremos soñar debemos de hacer hazañas como las de la Fonteta".

El técnico valenciano dijo que la remontada del Valencia, que llegó a perder por 28 puntos y acabó sólo con un punto menos, da más valor si cabe a la victoria de su equipo. "Tiene mucho mérito haber aguantado. Nos han sobrado los últimos minutos pero eso magnifica lo que es ganar en València. Son minutos difíciles de explicar, podían haber tirado con los ojos cerrados y las metían. Debíamos haber acabado antes. En los últimos dos minutos debíamos haber matado el partido un poco antes pero cuando ganas a un grande no importa el resultado final sino la victoria", apuntó.

"Es para estar muy orgulloso de mi equipo y de cómo ha cambiado el chip para cumplir con las tres cosas que les habíamos pedido, disciplina defensiva para sacarles a ellos de su juego en ataque, paciencia para atacar largo y saber sufrir", explicó.

Olmos recordó que el presupuesto del Breogán no es ni una décima parte que el suyo y aunque admitió que el Valencia Basket ha vivido una semana complicada por casos de covid-19 destacó que su equipo ha tenido ese problema "30 días".

El técnico dijo que apostó por una "rotación corta" porque pensó que era lo adecuado y aunque no quiso destacar a nadie aseguró que Dzanan Musa hizo un partido "fantasmagórico" con sus 44 puntos de valoración. "Para ganar en València o haces el mejor partido de la temporada o es casi imposible", señaló.

Sobre su regreso a València, destacó que "para mí es una situación especial volver después de nueve años. Siempre he dicho que estoy agradecido a que me dieran la oportunidad de formarme y de dirigir al equipo. Ha sido un sin fin de emociones. Pensaba que muchos no me iban a reconocer", bromeó.