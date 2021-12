Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, volverá a sentarse esta noche en el banquillo después de dos partidos sin poder hacerlo por culpa de la Covid-19. El de Terrassa retoma en persona la dirección del grupo apelando a la reacción frente al Monbus Obradoiro en el encuentro de este jueves, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa, programado en su día para el 12 de diciembre, pero que se aplazó como consecuencia de los casos positivos detectados en el staff técnico el miércoles 8.

«Más que pensar en el Obradoiro tenemos que pensar en nosotros, en mejorar, en superar este momento actual en el que venimos de dos partidos malos en los que no hemos estado al nivel, sabiendo de lo que venimos, de no entrenar, de no estar juntos durante muchos días, pero ahora tenemos que dar una respuesta. Es un partido muy importante para nosotros», analizó el preparador del Valencia Basket.

Entre los debes de los ‘taronja’ sobresalen, principalmente, la intensidad en defensa, la concentración en la construcción de juego, con objeto de reducir las pérdidas, y una consistencia en el rendimiento que limite desconexiones durante cuartos enteros. Tres malos cuartos y una pobre segunda mitad, por ejemplo, condenaron a los valencianos a encadenar derrotas en los primeros partidos poscovid-19 frente a Río Breogán (97-98) y Cedevita Olimpija (85-97). Dos duelos en los que la carencia de tensión defensiva acercó a los rivales al centenar de puntos.

Un triunfo para volver a instalarse en la 'zona Copa'

Cuando Joan Peñarroya destaca la importancia del enfrentamiento de este jueves se refiere, en esencia, al hecho de que solo quedan cuatro partidos para certificar un lugar en la próxima Copa del Rey, que se jugará en Granada el fin de semana del 17 al 20 de febrero. El traspié contra el Breogán bajó al Valencia BC a la novena posición. Los ‘soldados de Peñarroya’ están en la obligación de recuperar su espíritu combativo, además de un buen baloncesto colectivo, para regresar a la ‘zona de Copa’, es decir, a una plaza entre las ocho primeras.

La victoria serviría a los de La Fonteta para empatar a ocho triunfos con los equipos que han alcanzado dicho número tras 14 partidos jugados: UCAM Murcia, Baskonia y Lenovo Tenerife. Además, los ‘taronja’ rebasarían a su último verdugo, el Breogán de Lugo, que se quedaría con un partido menos (13), igual que Joventut y BAXI Manresa, tercero y cuarto con nueve y ocho victorias, respectivamente. Por lo tanto, el Valencia BC tiene en su mano todavía presentarse a la Copa como cabeza de serie, pero todo parte de que la reacción no se haga esperar. Los siguientes tres partidos seguirán siendo igual de decisivos frente a rivales directos como Lenovo, Gran Canaria o Unicaja Málaga.

Solo cinco entrenamientos grupales con Peñarroya en un mes

Enfrente, más allá de un rival que ha ganado dos de sus últimos tres duelos en la ACB, o de la potente dupla interior Birutis-Ellenson, la carencia de tiempo para trabajar el choque será un enemigo extra. «Los equipos de Moncho exigen mucho en la parcela táctica algo que no hemos podido porque ayer jugamos y hoy vamos a poder hacer pocas cosas», dice Peñarroya, que recuerda que el brote del virus y el calendario FIBA lo han complicado todo. «Yo he hecho cinco entrenos con el equipo en los últimos 31 días. Y trabajar ayuda... Eso no quita que hay situaciones en las que el equipo tiene que estar mucho mejor, y el jueves estoy convencido de que vamos a estar mucho mejor».