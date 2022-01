Joan Peñarroya, entrenador del Valencia BC, indicó en la rueda de prensa previa al partido contra el Bursaspor que el regreso de Víctor Claver "no está previsto a corto plazo". El alero valenciano no juega desde mediados de octubre en la Liga Endesa como consecuencia de un esguince mediotarsiano en el pie izquierdo.

Cuestionado por el estado de Calver y sobre posibles bajas por culpa del virus, Peñarroya contestó: "No soy el indicado para hablar de lesionados ni de jugadores con Covid. Tenemos jugadores que están a punto de salir de esa situación, y Víctor sigue con su proceso de recuperación, pero no está previsto que juegue a corto plazo. Si bien somos más optimistas con esta última manera de recuperación".

En relación con el caos de partidos aplazados que ha creado la sexta ola en el baloncesto nacional y el hecho de que el calendario debe ajustarse, probablemente, con el porcentaje de victorias como criterio escogido para establecer las plazas de los clasificados para la Copa del Rey (17-20 de febrero en Granada), el entrenador no entra a valorar la justicia o no del mismo.

No obstante, Peñarroya es partidario de dotar a la competición de "normalidad" y "jugar, si se puede". "No estoy para valorar si es justo o no, lo que sí creo es que el coronavirus está siendo una situación muy complicada para la sociedad en su conjunto. Nosotros, los deportistas, tendríamos que ser un ejemplo y cuál es la manera de ser ese ejemplo: Pues tener sensatez y llevar esto con normalidad, algo con lo que vamos a seguir conviviendo en el futuro. Trabajar, jugar, cuidarnos. Esta es una situación mala para mucha gente, y hay que dotarla de normalidad y, si se puede jugar, hay que jugar".

El Valencia BC acumula dos partidos aplazados, el primero el del 29 de diciembre ante el Lenovo Tenerife, y el segundo, el del 3 de enero frente a Gran Canaria, equipo que contaba con un caso positivo y cuatro lesionados los días anteriores al partido y, en la mañana en la que debía viajar a València, tras los últimos tests PRC realizados el sábado 1, comunicó un total de tres casos Covid-19 a las autoridades sanitarias de Gran Canaria, razón por la que la ACB decidió aplazar el duelo contra los 'taronja' en la Fonteta.

En este contexto de partidos aplazados, el equipo valenciano ha dispuesto de una decena de entrenamientos sin partidos por el medio. "A mí me habría gustado jugar", incide Peñarroya. "Creo que deberíamos haber jugado. Como no depende de mí, hemos intentado aprovechar lo mejor posible el tiempo para entrenarnos y trabajar. Ojalá que a partir de ahora tengamos que parar poco y lograr una normalidad y una rutina de competición", aseguró el técnico de Terrassa.

Precisamente, sobre la vuelta a la competición este jueves y el rival en EuroCup, el Bursaspor, Peñarroya comentó: "Después de unas jornadas atípicas en las que hemos tenido muchos días de entrenamiento empezamos este jueves a competir en 2022 ante un buen equipo, con talento individual, sobre todo, en sus posiciones exteriores. De esos equipos con los que hay que tener atención y no dejar que se crezcan y entren fácil al partido, porque si no te complican las cosas".

"Vamos a ver cómo estamos de ritmo, son esas incertidumbres que te da esta época que llevamos. Si somos capaces de entrar bien en partido, hacer un buen partido y prepararnos lo primero para conseguir la victoria mañana y para todo lo que nos viene por delante", concluyó el entrenador.

Jasiel Rivero: "La clave del partido estará en la defensa"

Por otro lado, el pívot Jasiel Rivero señaló también que "ha sido complicado haber estado sin partido". "Estamos acostumbrados a tener muchos partidos. Ahora tenemos que retomar la competición y tratar de sacar la victoria, que es lo más importante", añadió.

Para el ala-pívot cubano, ex del San Pablo Burgos, "la clave estará en la defensa". "Es el factor fundamental que tenemos nosotros y si nos sale bien, creo que podremos dejar la victoria en casa", agregó Rivero, quien hace un balance ambicioso de su primer media temporada como jugador del Valencia BC: "Diría que, por ahora, en lo personal el balance es parejo. Y yo siempre quiero dar mucho más, quiero un 90 % en positivo y solo un 10 % negativo".