El baloncesto vuelve a la Fonteta el día de Reyes... siempre y cuando la Covid-19 no dé sustos de última hora. El Valencia BC cuenta con una baja segura por culpa del virus, que se une a la ya conocida por lesión de Víctor Claver y, seguramente, a la del base Nenad Dimitrijevic. El macedonio no pudo ejercitarse en la última sesión previa al sentirse indispuesto y se encuentra a la espera de los resultados de los tests de detección que pasó el miércoles toda la plantilla.

Frente al Frutti Extra Bursaspor, los ‘taronja’ necesitan reengancharse con una victoria al tren de cabeza en la EuroCup, tras el traspié en casa a manos del Cedevita Olimpija (85-97). El duelo, correspondiente a la séptima jornada del grupo B de la EuroCup, debió jugarse el pasado 15 de diciembre. Sin embargo, se aplazó como consecuencia de los positivos en el equipo valenciano a mediados de diciembre. Ahora, el Valencia BC tiene ante sí la oportunidad de recortar terreno a los primeros del grupo. Mientras los de Joan Peñarroya tienen un balance 4/3 de victorias y derrotas, los líderes Buducnost y Gran Canaria suman un 6-2 y uno de los favoritos al título, la Virtus Bologna, 5-3. Al final de la fase regular se clasificarán los ocho primeros, si bien las posiciones importan para partir con ventaja en las rondas eliminatorias.

Los partidos aplazados contra Lenovo Tenerife (29 de diciembre) y Gran Canaria (3 de enero) han ofrecido al equipo dirigido por Peñarroya una decena de entrenamientos con la mayor parte de la plantilla disponible, días de trabajo que apenas tuvo anteriormente por culpa de lesiones, ventanas FIBA o el mismo virus. Pese a ello, el entrenador asegura que su preferencia hubiera sido jugar los partidos. «A mí me habría gustado jugar, y creo que deberíamos haber jugado. Como no depende de mí, hemos intentado aprovechar lo mejor posible el tiempo para entrenarnos y trabajar. Ojalá que a partir de ahora tengamos que parar poco y lograr una normalidad y una rutina de competición», dijo Joan Peñarroya, que espera que los suyos dispongan del ritmo competitivo suficiente para llevarse el triunfo ante los turcos, séptimos en el grupo B con tres partidos ganados. «Vamos a ver cómo estamos de ritmo, son esas incertidumbres que te da esta época que llevamos. Si somos capaces de entrar bien en partido, hacer un buen partido y prepararnos lo primero para conseguir la victoria mañana y para todo lo que nos viene por delante», argumentó el técnico de Terrassa.

Ferrando y Bellver, oxígeno en la rotación de Van Rossom

En cuanto a los jugadores disponibles, el ‘roster’ del conjunto valenciano para este jueves lo formarán los nueve jugadores del primer equipo que pudieron ejercitarse el miércoles en La Fonteta -Josep Puerto, López-Arostegui, Klemen Prepelic, Sam Van Rossom, Jasiel Rivero, Mike Tobey, Bojan Dubljevic, Louis Labeyrie y Jaime Pradilla- más canteranos como Guillem Ferrando y Alejandro Bellver. No pudieron trabajar con el equipo, aparte del lesionado Claver, los bases Martin Hermannsson y Neno Dimitrijevic. El ex del Joventut dejó las instalaciones después de ser atendido por los galenos del club y no entrar en contacto con el grupo. El principal problema, por lo tanto, reside en las bajas en la posición de base. Esta tarde se avecina exceso de minutos para Van Rossom en el ‘1’, al que dará algo de oxígeno el jugador de l’Alqueria Ferrando.

Eso sí, las estadísticas de ambos conjuntos auguran una batalla debajo del aro turco. Bursaspor es el conjunto que menos rebotes ofensivos permite (7,29), mientras que el Valencia es el segundo de la competición en capturas en ataque (12,29). El ala-pívot Jasiel Rivero apunta a la «defensa» como «clave para ganar a un rival al que nunca antes se han enfrentado los ‘taronja’. «Es el factor fundamental que tenemos nosotros y si nos sale bien, creo que podremos dejar la victoria en casa», dice el cubano.

Este será el primer partido con el aforo reducido al 50 % por razón sanitaria. Según informó el club, todos los abonados que no hayan congelado el abono para el mes de enero tendrán el acceso garantizado en el partido.