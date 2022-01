El entrenador de Valencia Basket, Joan Peñarroya señalaba en la previa del partido de la matinal del domingo ante el Unicaja Málaga que “vamos a un campo siempre difícil, contra un rival lleno de jugadores de talento, con puntos sobre todo en su línea exterior. Podríamos nombrar a muchos que tienen esa capacidad individual de generarse puntos y siempre están ahí en todas las estadísticas como jugadores importantes. Un rival que viene de conseguir una victoria por 40 puntos a Zaragoza, lo cual no es fácil y habla del potencial que tienen ofensivamente cuando juegan a campo abierto y no se sienten apretados o bien defendidos. El ritmo de partido va a ser una de las claves. Y nosotros tendremos el entrenamiento de hoy viernes y del sábado para preparar un partido difícil pero que esperamos competir bien y llevarnos la victoria”.

El encuentro del domingo es clave para las aspiraciones de los dos equipos para estar en la Copa del Rey y en opinión de Peñarroya “habla de la dificultad que tiene la situación en estos momentos. Por la clasificación, por los equipos que están jugándola y por todo lo que ha pasado en estas semanas. Nos encontramos con esta situación de dos partidos que se suspenden en un momento en el que nosotros estábamos bien para jugarlos y ahora dependemos de saber si esos dos partidos los podremos jugar antes del día 30 de enero. Ahora el siguiente partido es el de Unicaja y vamos con la mentalidad de ir a ganar el partido y es evidente que nosotros queremos estar en la Copa”.

El técnico taronja opinaba que “después del cambio que se ha hecho, aunque la situación está muy complicada, sí que me parecería injusto que se fuera al coeficiente de victorias. Si hemos hecho este cambio para no ir al coeficiente, si después hay equipos que no pueden jugar esos partidos, sí que me parecería injusto. Es la decisión que se ha tomado, que me parece la lógica y que se intenten jugar todos los partidos, pero estamos en un momento en el que la situación es la que es, se están parando muchos partidos y espero que se puedan jugar todos”.

Preguntado sobre las complicaciones que pueda traer la acumulación de partidos en las próximas semanas para su equipo y la posible aparición de lesiones por un calendario demasiado apretado, Peñarroya señalaba que “es un riesgo, evidentemente no es lo mejor, pero no estamos para quejarnos. Es lo que hay, el equipo estará preparado si tiene que jugar dos partidos, si tiene que jugar tres partidos. Tenemos que intentar buscar pocas excusas delante de la situación actual, poner buena cara e intentar ayudar a que todo parezca más normal. No hemos de mirar más allá ni tenemos que buscar triquiñuelas de si nos interesa o no nos interesa jugar los partidos. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible y eso es dotar de normalidad esta situación del COVID-19, que si para nosotros es complicada para el resto de la sociedad lo es todavía más”.