El Valencia Basket cierra la primera vuelta del grupo B de la EuroCup con una laboriosa victoria a domicilio frente al Ratiopharm Ulm (70-76). El conjunto entrenado por Joan Peñarroya reaccionó en la segunda mitad después de una primera en la que careció de casi todo: intensidad defensiva, juego colectivo y acierto en los lanzamientos. Gracias al trabajo en la pintura de los pívots -Pradilla, Rivero, Tobey y Dubljevic-, máximos anotadores del equipo, y al dominio en el rebote ofensivo, los 'taronja' pudieron darle la vuelta al duelo y afianzarse en la cabeza del grupo con seis triunfos, dejando atrás al Ratiopharm. Además, el Valencia enlaza el tercero en este 2022 tras ganar en Liga Endesa al Unicaja de Málaga y el día de Reyes, también en la EuroCup al Bursaspor.

Los valencianos sufrieron en una primera mitad en la que su rival, el Ratiopharm Ulm, lo hizo todo mejor. Tras un inicio titubeante por parte de ambos equipos, los alemanes empezaron a despegar con un mate de Cristiano Felicio. Posteriormente, el '5' brasileño, ex de los Chicago Bulls ejecutaría otro 'alley oop' aprovechándose de la fragilidad en la zona valenciana en los primeros 20 minutos (13-8, min. 7).

Los problemas, relacionados con la baja tensión defensiva, se agrandaron con la ausencia total de acierto en el aro rival. Mientras Christon y Jallow aumentaban la distancia, el conjunto de Joan Peñarroya acumuló más de cinco minutos sin anotar. Una racha que rompió Jaime Pradilla con una preciosa canasta a una mano (19-10. min. 10).

Los 'taronja', vestidos esta vez de azul por el color naranja de los de Ulm, arrancaron el segundo cuarto nueve abajo y con un cero de cinco intentos en los triples. Una estadística que se agravó hasta cero de 15 en el minuto 20. Especialmente aciaga fue la tarde para Klemen Prepelic, quien no atinó en ninguno de sus seis intentos de la primera parte.

En este contexto, Pradilla y Bojan Dubljevic tiraron del equipo. Gracias a la dupla de pívots, el Valencia redujo la desventaja en solo dos minutos (21-16, min. 12). El zaragozano protagonizó una de las jugadas de la tarde tras coger el rebote en defensa, correr por el carril central, recibir la asistencia de Sam Van Rossom y hundir la pelota en el aro del Ratiopharm. Sin embargo, los germanos continuaron convirtiendo canastas demasiado fácil, penetrando o desde el 6,75 de la mano de Ghunter, Herkenhoof, Zugic y Klepeisz.

El descanso llegó con un nuevo intento fallido desde la línea de tres puntos, en este caso de Van Rossom, y una desventaja de 15 puntos (42-27, min. 20). No obstante, el conjunto de Peñarroya no desfalleció y, como en otras ocasiones, se reenganchó al partido mediante trabajo defensivo y un juego colectivo en busca de su mayor fortaleza en comparación con los alemanes, los pívots.

Pradilla inicia la remontada en Ulm debajo de los aros

La segunda mitad se inició con otro mate de Pradilla, el mejor de los valencianos en el pabellón del Ulm. El maño sumó seis de los ocho primeros puntos del equipo en el tercer periodo. Cerca del ecuador del cuarto, Dubljevic reducía la distancia por debajo de los diez (46-37, min. 24) haciendo bueno un rebote en ataque del omnipresente Pradilla. Precisamente, el ala-pívot de Zaragoza puso al equipo a seis merced a un trabajado 2+1 en la zona (46-40, min. 26). A la fiesta en la zona del ex de Casademont y el capitán 'Dubi' se fueron uniendo los demás pívots. Primero, Jasiel Rivero, que dio un plus muy importante al equipo tanto en el rebote ofensivo como en la anotación.

En plena mejoría, Josep Puerto puso la guinda que estaba faltando para pasar a liderar el marcador: los triples. El de Almussafes hizo el primero para el equipo después de... ¡19 intentos! (48-43, min. 27). Otro triple, esta vez de Mike Tobey, y una canasta percutiendo en la zona de Rivero estrechó al máximo el videomarcador (50-52, min. 29).

A pocos segundos de finalizar el cuarto, un despiste de Xabi López-Arostegui retrasó la posibilidad de liderar el partido. El alero vasco lanzó desde la mitad de la cancha creyendo que la posesión estaba prácticamente agotada. Pero no era así. Incluso, le dio tiempo al joven montenegrino Zugic para dejar a los suyos tres arriba (55-52, min. 30).

Llegados al asalto final, el Valencia BC certificó la remontada a partir del compromiso defensivo del grupo, personificado especialmente en la figura del cubano Rivero, que acabó capturando ocho rebotes de ataque dando nuevas opciones de posesión y tiro a los compañeros.

Josep Puerto se encargó de poner al Valencia BC por delante con una jugada redonda. Un tiro de tres puntos, más el adicional por falta, desde la esquina (55-58, min. 32). Más tarde, un palmeo de otro hombre que se hizo grande en la zona, Mike Tobey, doblaba la renta (57-63, min. 34). En un día en el que la anotación no sobresalió en ninguno de los dos bandos, el control defensivo de los de Peñarroya los acercaba al triunfo.

En una de las exhibiciones reboteadoras de Rivero, a uno de los árbitros se les escapó el pitido mientras Felicio defendía aparentemente con falta al 'center' nacido en Cuba. Incomprensiblemente, los colegiados le dieron la pelota a los locales. No obstante, la jugada no tuvo mayores consecuencias tras el triple con el que López-Arostegui 'mató' el partido (65-70, min. 38). El intercambio de canastas hasta el final ya no cambiaría nada.

Ficha técnica:

70 Ratiopharm Ulm (19+23+13+15): Christon (15), Thornwell (4), Klepeisz (8), Blossomgame (9), Felicio (11) -cinco titular- Gunther (7), Herkenhoff (5), Krimmer (-), Jalow (4) y Zugic (7).

76 Valencia Basket (10+17+25+24): Hermannson (8), Prepelic (2), Puerto (9), Rivero (12), Tobey (11) -cinco titular- Pradilla (15), López-Aróstegui (7), Van Rossom (3), Dubljevic (9) y Jiménez (-).

Árbitros: Pastusiak (POL), Kardum (CRO) y Celik (TUR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la fase de grupos de la Eurocopa disputado en el Rathiopharm Arena a puerta cerrada por las medidas sanitarias.