Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, ha comparecido este viernes en conferencia de prensa para valorar el estado del equipo con vistas al compromiso de la próxima jornada de la Liga Endesa frente al Barcelona. El domingo, a las 12:30 horas, La Fonteta asistirá al duelo entre los conjuntos 'taronja' y culé. "Sin duda, asistiremos a un partido muy atractivo contra un equipo no solo dominador en España, sino en Europa, con talento, con muchas variantes en ataque y defensa. Nosotros esperamos poder dar un buen rendimiento y conseguir la victoria", indicó el técnico nacido en Terrassa.

El partido, correspondiente a la jornada 18, es el primero de la segunda vuelta de la liga regular y, por lo tanto, no sirve para determinar los ocho clasificados que jugarán la Copa del Rey en Granada en el mes de febrero. No obstante, al equipo de Peñarroya le sobran motivos para proseguir con su racha de cuatro triunfos consecutivos, tres en el nuevo año, frente a un rival de la talla del Barça. "Como nosotros, ellos han salido de una situación complicada y han perdido los dos primeros partidos, pero contra Efes ya se le vio más frescos. Después de un periodo con problemas ha recuperado casi a la totalidad de sus jugadores. Será un partido atractivo, motivante y de máxima dificultad", apuntó.

"Es un rival con juego físico, con variantes, sólido en el ‘uno contra uno’ y con el talento de muchos jugadores, que pueden desequilibrar sin necesidad de mucho", añadió Peñarroya.

Sin Claver ni Labeyrie, pero con la recuperación de Nenad Dimitrijevic

El balance del entrenador a estas alturas de temporada, con posibilidades de clasificarse para la Copa como cabezas de serie pese a las adversidades de los últimos meses, es positivo. No obstante, el trabajo deberá de completarse en los partidos aplazados contra el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. "Aún tenemos que clasificarnos, aún no está hecho. Nosotros queremos estar en la Copa y luchando por todos los títulos que disputamos, para eso estamos aquí", precisó antes de continuar: "Con todo lo que nos está pasando (lesiones y bajas por Covid-19), que no lo ha tenido ningún equipo en Europa, tan pocos jugadores de la primera plantilla, lo llevamos bastante bien. Sea como sea, debemos mejorar en el juego y estamos en la línea".

Ante el Barcelona, además de la baja de Víctor Claver por una lesión en el pie, el técnico confirmó la de Louis Labeyrie por Covid-19. En cambio, recuperará a Nenad Dimitrijevic tras haber superado el virus. "Sí que va a poder estar aunque lleva siete días sin entrenarse. Este viernes, en principio, va a hacerlo con el equipo", valoró.