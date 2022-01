Enric Carbonell se ha presentado en sociedad como nuevo director general del Valencia Basket en una rueda de prensa en la que ha indicado que en el club están "muy contentos con el trabajo de Joan Peñarroya, ilusionados con lo que queda por delante y ojalá esté muchos años con nosotros". Además, el nuevo dirigente de la entidad 'taronja' ha apuntado hacia los objetivos de consolidarse como equipo EuroLiga junto a los mejores de Europa, competir por los títulos en juego, continuar potenciando el protagonismo de la cantera a través del proyecto de L'Alqueria y llenar las gradas de La Fonteta.

"Para una persona como yo, que toda su vida ha estado vinculada al baloncesto, ser el director general de un club como el Valencia Basket supone una ilusión tremenda, siendo consciente del reto y el compromiso que conlleva. Hay trabajo por delante pero se ha hecho ya mucho muy bien. Asumo la responsabilidad de hacer crecer el club desde un punto de vista sostenible", así ha empezado Enric Carbonell una comparecencia ante la prensa, que ha proseguido dando respuesta a las siguientes cuestiones:

Incidencia de L'Alqueria en los primeros equipos masculino y femenino y seguir siendo competitivos

Nuestra meta es estar siempre con los mejores, luchar por los tres títulos en juego. Y hay una por encima, la de volver a llenar La Fonteta. Necesitamos que la familia taronja esté unida, que se vaya el bicho y que la gente vuelva a vibrar con nuestro equipo. L'Alqueria debe seguir siendo la palanca para hacer visible el basket y que sean más los niños y niñas que jueguen a este deporte, somos responsables de la educación y los valores de la cultura del esfuerzo que transmitimos a más de 600 niños. Cuantos más alcancen un sitio en el 'Mur dels somnis' aumentará la ilusión de la gente, es algo transversal. Cada día vamos a ser más exigentes con el trabajo en L'Alqueria, que ya tiene una presencia y frutos a la vista. Sin prisa, sin volvernos locos, pero sí con nuestra mentalidad para que se refleje en el primer equipo.

Política de fichajes, menos temporeros y más cantera

Toca analizar cada contexto, tipo de lesión a cubrir, posición, etc. Y después nuestro tiene que ser ir a L'Alqueria. ¿Tenemos a alguien aquí que nos pueda ayudar en esto? A entrenar, jugar X cantidad de minutos... el mercado tampoco es la panacea, fichar tampoco asegura un rendimiento instantáneo. Hay que moverse en este contexto, y no en el de fichar sin más.

Preparase para el traslado en próximas temporadas al Casal España Arena de València

Para este club, el Arena será un cambio espectacular, nuestro trabajo es estar preparados para este cambio positivo y aprovechar todo lo bueno que nos ofrecerá, pero no solo a nivel competición y el reto de estar con los mejores, sino también a doblar el número de abonados y dar una mejor calidad y servicio en la experiencia de partido.

En mente, volver a llenar la Fonteta

Al final, aparte de las restricciones por Covid, que son el principal problema que tenemos, el aplazamiento de partidos tampoco ha ayudado para que la gente vuelva al pabellón. Trabajamos en recuperar al aficionado, debemos dar un buen servicio, hacer que se sientan cómodos y que vean un equipo que da todo por la victoria. Mientras la gente recupera la normalidad también volverá a La Fonteta.

El tipo de director general que desea ser

La dirección la considero un trabajo de equipo, y en el Valencia Basket hay muy buenos profesionales. Quiero aportar mucho trabajo, mi conocimiento del mundo del baloncesto y fuera de él, y mucho esfuerzo y dedicación diarias.

La ambición de clasificarse y consolidarse en la EuroLiga

Este es el reto, tenemos que ser capaces desde nuestra estructura y filosofía, de manera sostenible, de poder luchar con los mejores de Europa. No podemos buscar excusas, creo que son compatibles ser muy competitivos y el protagonismo de L'Alqueria, y tenemos que hacer todo lo posible para que así sea

Valoración de la primera mitad de la temporada

Nosotros estamos muy contentos con los primeros equipos. Somos conscientes de que no estamos gestionando una situación fácil, de la

lotería de los tests previos a cada partido a la que se enfrentan los entrenadores. Pero estamos contentos porque se están adaptando muy bien. Contentos, y ahora también muy exigentes con ellos y, sobre todo, muy ilusionados con los que ambos equipos nos tienen que dar a final de temporada

Objetivos, temporada 2021/22

En uno y otro equipo, debemos luchar por los tres títulos a disputar. Tenemos base y no tenemos techo en este sentido.

Cómo se encuentra la ilusión de Juan Roig

Una de las suertes de este nuevo cargo es que comparto mucho tiempo con él. Está ilusionado, con ganas de lo que tenemos por delante. El esfuerzo que siguen haciendo Juan Roig y Hortensia Herrero está ahí, 18 millones de euros aportaron el año pasado por todo lo que nuestro club y otros sufrieron después de la Covid-19. Es una de las muestras de que su ilusión está intacta.

Salida de Esteban Gallego. No más cambios

Quiero reconocer el enorme trabajo de Esteban Gallego en este club, si estamos aquí es gracias al enorme trabajo que ha hecho. En un año he aprendido mucho de teoría e ilusión a su lado. De momento, no hay previstos más cambios en las diferentes áreas. Lo primero será trabajar, centrarnos, si habrá que hacerlos, ya llegarán. De inicio, no.

No renuncia a fichajes que aporten un plus

Tenemos que encontrar equilibrio entre jugadores de fuera que aportan y lo que hay aquí que no llega desde fuera. Por ejemplo, el trabajo de Rebecca Allen o Marie Gülich en el femenino no es solo su gran rendimiento, se muestra también en el día a día ayudando a las chicas que suben al primer equipo. Enriquecen por su compromiso con el club, tienen un papel de ayuda con los jóvenes.

La obligación de llenar la Fonteta

Es una obligación, no podremos ir a llenar el Arena si antes no recuperamos la Fonteta. No son objetivos personales, lo son para el bien del club. Junto al equipo y los trabajadores del Valencia Basket haremos todo lo necesario para que el club siga creciendo y el tema de la afición es clave.

Renovación de Peñarroya y política de año a año con los entrenadores

La política del club de contratos anuales ha coincidido con la época de mejores resultados deportivos y con ejemplos de continuidad. No hay miedo a repensar si lo que hacemos es lo mejor en cualquier cuestión, pero la realidad es que esta decisión al club no le ha ido mal. No hay dudas de que estamos muy contentos con el trabajo de Joan, e ilusionados con lo que queda por delante y ojalá que esté con nosotros muchos años.