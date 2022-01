Rubén Burgos se lamentó por la derrota ante el Spar Girona en un partido ante un rival directo, pero puso en valor el trabajo del equipo tras haber superado el brote de Covid-19. "Creo que en el inicio el equipo ha salido bien, concienciado de encontrar buenas posiciones de tiro, de cómo atacar a Girona y cómo parar su anotación. Si bien han encontrado algunos 1x1 en el primer cuarto demasiado sencillos que tanto en pintura como fuera, hemos podido corregir. Aunque la preparación ha sido corta, hemos visto a las jugadoras concentradas, siguiendo el plan de partido y ahí, creo que muy pronto ha empezado a lastrarnos nuestro contraataque".

Y todo ello tampoco ayudó a un equipo que volvió a estar lejos de sus porcentajes de acierto en el tiro. "No nos ha hecho pasar a defender peor, pero creo que la falta de acierto ha hecho mella en que cada vez se agrandaran más las dudas. No estábamos encontrando malas posiciones de tiro, eran las que queríamos, pero no acertábamos, especialmente en el tiro de dos, cuando nuestro equipo en el tiro de tres es donde menos especialistas tiene. El porcentaje de dos vuelve a ser igual que en Turquía muy por debajo al que estamos habituadas".

La capacidad de creer en la remontada, sin embargo, es algo a valorar para el técnico taronja. "Creo que la tónica ha seguido en el segundo cuarto, pero seguíamos en el partido al descanso 8 puntos abajo. Remar no hemos dejado de remar, desde el staff creo que no hemos caído en la frustración de dejar de intentar ayudar a las jugadoras a que recuperaran la confianza, que no estuvieran dubitativas en el tiro. Por momentos lo hemos conseguido, también fruto de Cris (Ouviña) hoy. Ha sido la anotadora como la generadora, que nos ha mantenido ahí en ataque dentro de tener opciones del partido".

Del rival, destaca Burgos que "pongo en valor que el Girona es un buen equipo, pese a que viene de su parón, es un equipo de muchos puntos con un roster de mucho nivel, nos han hecho 61 puntos anotando 19 tiros libres". Pese a ello, "creo que hemos corregido muchas cosas en defensa y hemos estado a un nivel alto o al nuestro. En ataque no hemos llegado a encontrar fluidez y lo hemos acabado pagando al final y nos ha ido generando mas dudas analizaremos el staff".

Y es que Burgos tiene claro que "lo importante llega el jueves y no queremos agrandar este bache en la anotación donde a campo abierto tampoco estamos siendo todo lo eficientes que éramos y prepararnos para el partido contra las turcas", en el que han de remontar dos puntos para pasar la eliminatoria.