El técnico Rubén Burgos valoró muy positivamente la victoria del Valencia Basket sobre el Ormanspor (86-73) en la vuelta de la ronda de 16 de la EuroCup Women. "Creo que hemos hecho un partido serio y sólido desde el principio si bien es cierto que el rival ha empezado bastante acertado en el lanzamiento, pero esta vez nuestro ataque sí ha sido más solvente y nos ha dado la confianza que buscábamos", aseguró en la rueda posterior al encuentro.

"En la preparación previa los aspectos técnico-tácticos de defensa y como atacar sus espacio y alternativas, no es que fueran sencillos, pero eran muy claros. Tres o cuatro opciones a elegir y que ya habíamos trabajado para el partido de ida. Creo que lo importante era que el equipo creyera en nuestras opciones y que las jugadoras se focalizaran en aquello que pueden controlar, no en lo que se nos escapa. Así lo hemos hecho".

Burgos destacó la manera en la que el equipo atacó contra un rival turco que tiene en sus filas a una jugadora de WNBA dominadora en el baloncesto internacional gracias a sus 2,04 m., Teaira McCowan. "He visto un juego mas fluido, he visto en la pista a cada jugadora hacer bien lo que hace bien y disfrutar de ello. Con la competición y la presión, no solo hay que asumirla o tolerarla, también hay que disfrutarla. Hoy había presión, podíamos ser eliminadas de la competición en la que somos campeonas. Creo que el equipo ha sabido, no solo disfrutar de la victoria, sino también del proceso. En cuanto al juego, el rebote ofensivo nos ha penalizado más en la primera parte que en la segunda y estaba focalizado en McCowan. Creo que el control de Robinson ha sido impecable por parte de Queralt Casas. La defensa individual y también la colectiva".

"Hoy he visto a nuestras tres interiores jugar cómodas entre ellas compartiendo el balón, jugando poste alto y poste bajo, desde la movilidad y anotando. Ese espacio y ritmo de juego nos ha hecho despegarnos Enel marcador y tener más energía que ellas. Mención especial al esfuerzo de Bec Allen. Bec estaba regular para el partido, pero creo que ha hecho un buen esfuerzo en los dos lados de la pista y poco a poco ha ido encontrando el acierto en el lanzamiento. Pasamos de ronda, el próximo rival será exigente Polkowice, lo conocemos de pretemporada, bastante mejorado con la incorporación de Wheeler pero con ilusión y ganas", concluyó.

"La afición nos ha dado esa energia extra que necesitabámos"

Por último, la ala-pívot Celeste Trahan-Davis dijo estar "muy orgullosa de mi equipo" después de un triunfo en el que ella tuvo una actuación destacada con 13 puntos y 20 créditos de valoración. "Teníamos que entrar bien en el partido y lo sabíamos. Intentamos corregir algunos errores que cometimos en el primer partido. Nos unimos e intentamos darnos energía las unas a las otras, porque es algo en lo que habíamos tenido dificultades. El hecho de jugar en casa, tener a la afición, que nos dan esa energía extra que necesitábamos ha sido muy beneficioso para nosotras. Para hoy nos hemos preparado, visto scouting y trabajado bien la táctica", comentó la baloncestista estadounidense.