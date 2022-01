El Valencia Basket vuelve a la competición europea y lo hace midiéndose este jueves al Polkowice en la ida de los octavos de la EuroCup Women. Un partido en el que Rubén Burgos podrá recuperar a Rebecca Allen y a Leticia Romero, pero al que llega con otras jugadoras entre algodones, al margen de las lesionadas Raquel Carrera y Anna Gómez, con Salvadores aún siendo positivo en Covid.

"Leti estaba fuera del grupo por el positivo y desde el lunes ha trabajado con el equipo al cien por cien en buen estado de forma, anímico y totalmente preparada para el partido. Los casos de Bec y Queralt son un poco diferentes. Ambas por diferentes motivos no se encontraban al cien por cien físicamente y tampoco se lo están encontrando esta semana. Sí que han participado en las sesiones de preparación del equipo, pero a un 50%. Han completado la mitad de las sesiones y su estado físico no es el óptimo. El cuerpo médico es optimista y cree que todavía quedan días para el partido, que viajarán sin problema y que cree que estarán, si no es al cien por cien, a un nivel más alto para competir".

Al margen de ellas, otra jugadora no llega en su mejor estado de salud. "Otro caso puntual es el de Cristina Ouviña, que desde el partido de Salamanca su estado de salud no es el óptimo ni de energía y no ha podido estar con el equipo ni participar en las sesiones de preparación. Los servicios médicos han pensado que si no estaba apta lo mejor era descansar con el objetivo de cumplir plazos y cargas para que pueda viajar y estar al mejor nivel posible para este partido. Son optimistas. Al resto del equipo las veo con buen tono, tanto físico como mental, con buena energía y la convicción de que el equipo llegará al partido con confianza y motivación máxima".

Pese a la derrota ante el Perfumerías Avenida en Salamanca, el técnico taronja cree que "estamos convencidas de que el equipo como bloque salió reforzado de Salamanca, aunque claro que nos hubiera gustado ganar y lo tuvimos cerca. Ahora estamos focalizadas en el próximo partido de Eurocup, pero quiero que estemos focalizadas no solo en el próximo partido sino en el próximo entrenamiento, en cada sesión cumplir los objetivos y dar el máximo. Obviamente lo que pasa en los partidos es muy importante, pero lo que pasa entre partidos y cómo te preparas también lo es”.

Rival conocido de pretemporada

Respecto al rival, que ya conocen de pretemporada: “Esperamos un equipo en un muy buen momento de forma. Ya lo estaba antes de la eliminatoria contra Orenburg y así lo demostró pasando con solvencia, siendo que tenía un ranking inferior al rival. Creo que dio una buena imagen aquí en el torneo Ciudad de València cuando estaban en una preparación muy temprana. Aparte de eso han incorporado a una muy buena jugadora como es Erica Wheeler, continúan con el potencial interior de Mavunga y Spanou y consiguiendo lanzamientos de tres de una especialista como es Cado, internacional serbia. Será un rival complicado, no solo en su pista, sino también aquí en la Fonteta”.

El objetivo como siempre es sacar el mejor marcador posible. El entrenador asegura que “nuestra mentalidad y con la que partimos a la última eliminatoria en Turquía es sacar un buen resultado y ojalá sea con victoria y si no, con la mínima diferencia de puntos posible para poner en valor que nuestro partido en casa de vuelta tiene que ser un arma importante de cara a la clasificación”.