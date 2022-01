El director general del Oceanogràfic de València, Eduardo Nogués, y el director de relaciones institucionales del Valencia Basket Club, Víctor Luengo, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones conjuntas de educación y sensibilización de los ecosistemas de humedal que contribuyan al cuidado del medio ambiente.

La coincidencia de ambas instituciones en la voluntad de colaborar con la preservación de estos ecosistemas, que constituyen el hábitat de cientos de especies endémicas de fauna y flora amenazadas, ha hecho que se establezcan diversas líneas de colaboración que se desarrollarán durante febrero, coincidiendo así con el Día Mundial de los Humedales del próximo día 2.

Una de las acciones previstas es la participación del Oceanogràfic en el Día del Valencia Basket Club en El Palmar, una iniciativa que se celebrará el próximo 26 de febrero en la que el acuario valenciano llevará a cabo talleres de divulgación y educación ambiental a lo largo de la jornada. Unas actividades educativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Educación de Calidad (4) y Vida Submarina (14) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En línea con lo anterior, el departamento de Educación del Oceanogràfic organizará sesiones de concienciación de los ecosistemas de humedal a los niños y niñas de la escuela y cantera del club deportivo valenciano para que conozcan la importancia de preservar estos entornos imprescindibles para la salud del planeta.

En palabras de Eduardo Nogués, director del Oceanogràfic, se mostraba “muy contento, estamos favoreciendo todo tipo de actividades alrededor de la protección de estos humedales y estos hábitats que nos son tan familiares. Y el Valencia Basket no es muy familiar, es una institución que aglutina a mucha gente que nos conoce pero no tanto. Y nos da la ocasión de trasladar este mensaje a gente muy apasionada que puede nutrirse no solo del beneficio de acciones de divulgación y conocimiento sino también de acciones comerciales que favorezcan la llegada más fácil de su público al Oceanogràfic”.

Por su parte, Víctor Luengo, director de relaciones institucionales del Valencia Basket, destacaba que “es una colaboración muy importante para nuestro Club, hacerlo con una institución que es santo y seña como es el Oceanogràfic. Seguimos en la línea de sostenibilidad en la que está el Club, hemos hecho campañas con bolsas recicladas, con aplaudidores, con L’Albufera y ahora con los humedales. Espero que esta iniciativa no sea la única con el Oceanogràfic y que sean muchas más”.

Promoción especial para abonados del Valencia Basket

Además, para los abonados del club deportivo, el Oceanogràfic ofrece un descuento especial durante el mes de febrero para visitar las instalaciones y conocer la labor en pro del bienestar animal que se lleva a cabo en el mayor acuario de Europa.

Por su parte, los “Amigos del Oceanogràfic” también dispondrán de una promoción especial para asistir a los partidos del Valencia Basket que se desarrollarán el próximo mes.

Valencia Basket da continuidad a su compromiso con L’Albufera

Tras el lanzamiento de su bolsa reciclada, y facilitar que los aficionados puedan reciclar los aplaudidores con los que anima a los primeros equipos en cada partido, Valencia Basket dio un paso más tratando de dar una visibilidad especial a L’Albufera tanto a través de sus equipaciones para la presente temporada, como con su campaña de abonos sobre las raíces en común entre el paraje natural y la entidad. Esta colaboración supondrá un nuevo avance en una línea sostenible que no deja de crecer en importancia para el Club.

El compromiso de la Fundación Oceanogràfic con los humedales

A lo largo de los últimos años, el Oceanogràfic está desarrollando el Proyecto Albufera de la Fundación Oceanogràfic a partir de los estanques clorados que existían y ahora se han convertido, con su naturalización, en un lago de una biodiversidad sorprendente y de calidad. Gracias al lago del Oceanogràfic y su transformación inspirada en los humedales locales, se persigue acercar al público un ecosistema tan importante para la conservación de flora y fauna, así como para combatir el cambio climático.

De este modo, el Lago Vivo se ha convertido en un gigantesco espacio donde conviven especies de anátidas, anfibios, peces y flota de interés conservacionista.

Entre las especies que se pueden encontrar en el Lago Vivo del acuario está el Pato colorado, Tarro blanco o Cisne cantor, cormorán, focha común o el gran pelícano blanco. Sin embargo, estas instalaciones también son utilizadas por 36 especies de aves, que la visitan a lo largo de todo el año procedentes, principalmente, del Parque Natural de la Albufera y del cauce viejo del Turia.