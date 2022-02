El regreso de Víctor Claver, en la última fase de la recuperación de la lesión en el pie, es inminente. Como él mismo confirma, el dolor ha desaparecido por completo, y el internacional del Valencia Basket es optimista en cuanto a sus posibilidades de volver a jugar antes, incluso, de la Copa del Rey. Para los 'taronja', la competición copera arrancará el viernes 18 de febrero, a las 18:30 h, en los cuartos de final contra el UCAM Murcia.

El plan continúa siendo ver "cómo va el pie día a día", si bien la evolución ha sido muy positiva en las últimas semanas y para que Víctor Claver esté totalmente reincorporado solo queda que la adaptación al grupo en los próximos días se complete sin sobresaltos.

"En las últimas semanas, la progresión en lo referente al impacto en la pista ha sido muy buena. Ahora hay que ver cómo me adapto a los contactos con el grupo. Este fin de semana hay partido en Madrid, con tanto partido es difícil entrar, pero en breve podré entrenar con contactos y estaré con el equipo al 100 %, que tengo ganas", valora el alero valenciano.

Antes de la Copa de Granada, al Valencia BC le esperan los partidos contra el Real Madrid (sábado 6), Virtus Bologna (miércoles 9) y Río Breogán (domingo 13). Frente al Madrid resultaría precipitado, pero la intención es que pueda verse a Claver compitiendo nuevamente con el equipo antes de viajar a Granada.

"La Copa del Rey me hace ilusión. No hemos querido marcar plazos porque no sabíamos, exactamente, cuándo sería posible volver. Confío en que sí, en poder estar bien en la Copa, e, incluso, intentaré estar antes para que en la Copa no sea el primer partido que juego", admitió Claver, que asegura que la lesión ya "no duele, que es lo importante. Ahora falta fortalecer el pie para volver al 100%".

Víctor Claver acumula varias semanas trabajando en la pista. Previsiblemente, desde este viernes comenzará a unirse parcialmente con el grupo como parte de la última fase de su rehabilitación. "No sé cuánto contacto podré hacer con el equipo. El entrenamiento tiene muchas partes, deberá ser un trabajo progresivo, hay un proceso después de cada lesión. Sobre todo, tengo ganas de estar en la dinámica, estar con los compañeros, aunque no sea hacer el 100 % del entrenamiento", indicó.

El internacional español asegura estar "con muchas ganas, con un extra de motivación". "Necesito ritmo y minutos para volver al 100 %. Con respecto al equipo, la Copa siempre es muy atractiva. Son tres días en los que puede pasar de todo, vamos a intentar ganarla. El equipo está en un buen momento de forma. El hecho de poder estar los 12 por primera vez ya es un logro, si estamos los 12 intentaremos ir a por la Copa", concluyó.