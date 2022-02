La cuenta atrás para su regreso a las pistas ha empezado tras cuatro meses de lesión y Víctor Claver dio este viernes un paso de gigante con su reincorporación al trabajo de grupo. "Víctor ha hecho hoy media sesión de entrenamiento con el equipo, lo cual es una enorme noticia para el jugador y para todos nosotros. Saber que ha podido entrenar y ha podido hacerlo sin molestias en el pie es la mejor noticia", explicó Peñarroya en rueda de prensa.

Eso sí, tras estar alejado de las pistas desde el 18 de octubre por un esguince en el pie izquierdo que se fue complicando incluso con amenaza de quirófano, el técnico no quiere precipitarse en su regreso, aunque el objetivo es poder contar con él en la Copa del Rey. "Lleva cuatro meses parado y necesitará un tiempo y lo que no pensamos hacer es correr más de lo que toque y tenemos tiempo para que él coja sensaciones. Está de pretemporada absoluta, la semana que viene empezará a entrenar con cierta normalidad y acabará entrenamientos. A partir de ahí iremos viendo", señaló Peñarroya.

Respecto a su evolución en las últimas semanas, Claver destacó el jueves que "la lesión ya no duele, que es lo importante. Ahora falta fortalecer el pie para volver al 100%. La progresión en lo referente al impacto en la pista ha sido muy buena. Ahora hay que ver cómo me adapto a los contactos con el grupo.", valora el alero valenciano.

Además, tiene la mente puesta ya en la Copa. "La Copa del Rey me hace ilusión. No hemos querido marcar plazos porque no sabíamos, exactamente, cuándo sería posible volver. Confío en que sí, en poder estar bien en la Copa, e, incluso, intentaré estar antes para que en la Copa no sea el primer partido que juego