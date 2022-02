El Valencia Basket cuenta con tres jugadores en la lista de Sergio Scariolo de cara a los dos partidos contra Ucrania en las Ventanas FIBA y podrían haber sido cuatro de no ser por la ausencia de Víctor Claver, un habitual en las convocatorias del seleccionador desde hace años.

Eso sí, a pesar del cambio generacional que está en marcha en la selección, el de Maristas sigue siendo un jugador clave para Scariolo, quien volverá a contar con él si no hay lesiones de por medio. De hecho, con ocasión del último partido entre el Valencia Basket y la Virtus Bolonia en la Eurocup, el seleccionador le hizo ver que esperaba contar con él en caso de jugar y estar recuperado de su lesión en el pie. Eso sí, aunque estuvo en pista 11 minutos y con buenas sensaciones, acordaron retrasar el regreso del valenciano al no estar aún al 100%.

Así, en declaraciones a SUPER, Claver explica cómo fue la conversación que tuvo con Scariolo. "Aún no dejo atrás la etapa de la selección. Competir en la selección es lo más grande y ojalá pueda seguir estando ahí. El otro día dio la casualidad de que jugábamos contra la Virtus de Scariolo y pude hablar con él. Le dije que no estaba aún al 100% del pie, esa semana me puede venir bien para recuperarme del todo, pero de cara al verano es una convocatoria diferente y ojalá podamos estar en muchas más".

Cabe recordar que Claver ha sido un fijo en los éxitos de la selección española en los últimos años, hasta el punto de ser doble medallista olímpico, campeón del mundo y triple campeón de Europa con España.