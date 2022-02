El entrenador taronja Joan Peñarroya ha comparecido ante los medios de comunicación este miércoles 16 en la Fonteta para dar sus impresiones previas a la Copa del Rey que arranca mañana en Granada y enla que debutará el Valencia Basket el viernes ante el UCAM Murcia. "nos quedan aún un par de días para seguir con la preparación del partido de cuartos ante UCAM Murcia, contra un rival que ha hecho una primera vuelta fantástica, que tiene jugadores importantes, que están jugando a gran nivel en la Liga y destacando mucho en facetas individuales. Y que además tienen un juego diferente en algunos aspectos defensivos que condicionan la forma de atacar. Un partido que nos va a exigir mucha concentración y mucha determinación a la hora de muchos aspectos tanto defensivos como ofensivos primero para que no nos sorprendan. Y luego para que con ese despliegue físico y atlético que tienen ellos no nos trastoquen nuestra mentalidad y no nos saquen de nuestros espacios”.

Peñarroya no cree que le encuentro de la primera vueta de la Liga Endesa en el que el Murcia se llevó la victoria en la Fonteta, pueda servir de referencia: “el partido de la primera vuelta lo jugamos en unas condiciones muy concretas. Perdimos pero habíamos jugado menos de 36 horas antes un partido en Manresa con siete jugadores del primer equipo. Y está claro que perdimos aquel partido y que perdimos en Lugo. Cuando juegas puedes perder o ganar, y también habíamos ganado dos días antes contra la Virtus. O siete días antes contra el Real Madrid. No tenemos una mentalidad negativa. Sabemos que tenemos que jugar un muy buen partido para ganar el UCAM Murcia. Sabemos que tienen esta situación con el COVID-19 y nos sabe mal. Nosotros en situaciones extradeportivas y que han causado problemas a lo largo de la temporada tenemos un máster. Hace dos semanas que ellos no juegan, pero al mismo tiempo, y conociendo a muchos de sus jugadores, sé que el viernes, aunque parezca que ahora están en cuadro, estarán a tope en todos los aspectos. Nosotros vamos preparados para encontrarnos al mejor UCAM Murcia. Y si nos encontramos al mejor Murcia, tendremos que ser el mejor Valencia o no ganaremos”.

Preguntado por la votación de los entrenadores no participantes en la Copa del Rey, en la que algunos entrenadores colocaban al Valencia Basket como posible campeón, el entrenador taronja señalaba que “no puedo votar, pero si pudiera lo hubiese hecho. Si voy a Granada y no pienso que puedo ganar mejor me quedo en casa. Hay una realidad y es que en las últimas doce ediciones, seis títulos han sido para el Real Madrid y seis para el Barça. Eso no quita que los otros seis equipos que vamos cada año vamos con la intención de ganar y nosotros vamos con esa intención. Pero pensando en el partido del viernes, no nos vale de nada pensar más allá. Va a ser un partido muy duro, que tenemos que afrontar con una concentración y una preparación buena. Y a partir de ahí vamos a Granada con la ilusión y el convencimiento de que si hacemos muy bien las cosas, podemos tener nuestras opciones de victoria”.