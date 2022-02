El entrenador Rubén Burgos aseguró, tras el partido ganado en Gernika, que el equipo se trajo de tierras vascas "una victoria de mucho esfuerzo". "Ganamos en una cancha complicada y contra un rival que creo que ha jugado un buen partido y especialmente una buena primera parte. Al descanso hemos podido corregir errores, especialmente defensivos. Los números eran muy claros. Gernika estaba anotando muy fácil en la pintura y castigando nuestras pérdidas de balón con contraataques y canastas fáciles. Una de las premisas antes del partido era no conceder nada sencillo al rival y no lo estábamos haciendo antes del descanso, de ahí su alta anotación, 40 puntos, que está muy por encima de la media que encajamos".

Según el entrenador, la aportación ofensiva de la australiana Rebecca Allen resultó decisiva para llevarse la decimoquinta victoria del curso. "El acierto puntual de Bec nos ha mantenido en partido, especialmente en los últimos minutos del segundo cuarto", valoró el de Riba-roja.

Para Burgos, fue igualmente clave la salida tras el descanso: "Nuestra salida de vestuario ha sido buena y ha sido buena atrás, en concentración, desde el liderazgo de Laura Gil en defensa y liderando al equipo. Es cierto que los primeros tiros nos han dado confianza con Leticia Romero anotando de tres y nuestras interiores empezando a producir. Creo que esa consistencia ya no la hemos dejado y hemos conseguido una buena renta, sobre todo para no sufrir en los últimos minutos".

Pese al triunfo, Burgos felicita al grupo, pero le anima a pulir errores con vistas al exigente tramo final de temporada con los títulos en juego. "El equipo es consciente de que tiene cosas a mejorar, sobre todo, en esos pequeños parciales donde creo que algunas rotaciones no han funcionado y no hemos estado todo lo concentradas que deberíamos. Pero no hay tiempo para preocuparse mucho por este partido", dijo.

El técnico enfoca ya en el próximo partido del domingo 20 frente al Campus Promete. "Hay que analizar lo justo y pensar en Promete que son 48 horas con un viaje de por medio. Seguramente, en el partido como locales podremos contar con refuerzos de L'Alqueria para completar el roster".