Este fin de semana, Bojan Dubljevic (Niksic, Montenegro, 24/10/1991) confía en hacer bueno el clásico dicho popular de «a la tercera va la vencida». La Copa del Rey es el título nacional que se le resiste al capitán del Valencia Basket. En el primer intento, en 2013, el Barcelona impuso su ley en la final del Buesa Arena (85-69). Cuatro años más tarde, de nuevo en Vitoria y ante el Real Madrid (97-95), la Copa volvió a esfumarse de las manos de ‘Dubi’, máximo anotador aquel día. En 2017 el equipo ganó la Supercopa y la Liga Endesa, pero en el corazón del montenegrino de 2.05 metros se quedó una espina que ansía sacarse el próximo domingo en Granada. El pívot, sin embargo, sabe perfectamente que la manera de poder lograrlo es ir día a día. Y el primer paso es este viernes contra un rival «muy duro», el UCAM Murcia.

Ocho aspirantes en una misma sede, cuatro días y un título. No negará que la Copa es una competición diferente a todas las demás.

De verdad, es un torneo que yo no lo había visto nunca en Europa. Sobre todo, el hecho de que ocho aficiones se reúnan en un pabellón para ver luchar a sus equipos por un título es algo muy bonito. Estamos preparados e ilusionados para empezar la ‘locura’ y pelear por esta Copa.

Después de una racha sensacional, ¿la derrota en Lugo puede servir como un toque de atención para no relajarse?

Puede ser, no lo sabemos. Pero no tiene nada que ver el partido con el Breogán con la Copa del Rey. No es igual. La Copa es algo mucho más grande. Aquí no hay margen para errores. Es solo centrarte en un partido, pasas o pierdes. Entrenamos fuerte, estamos preparados y con la cabeza fresca para Granada.

De todos modos, el Valencia Basket se presenta en la Copa con una serie de diez victorias en 12 partidos. En su mejor momento de la temporada.

Sí, sí... Ahora tenemos a todos los jugadores. Es muy importante para el grupo que todos estemos bien, que no haya lesiones ni coronavirus... Por fin en este año estamos con el equipo sano. Todos vamos a luchar y a colaborar de la mejor manera.

Campeón de Liga, Supercopa, EuroCup... Le falta la Copa.

En su día, antes de ganar la Liga y la Supercopa ya decía que la Copa, para mí, es un torneo muy especial. Siempre he querido ganarlo. Además, es muy bonito jugarla. Nuestra idea es disfrutar, jugar al máximo de nuestras posibilidades e ir a por ella.

¿Cuál de las dos finales perdidas, 2013 o 2017, es la ‘espinita’ que más le duele?

La de 2017, esa es la que me duele más... pero seguro que no se va a repetir -ríe con optimismo-.

Siempre he querido ganar la Copa. Para mí, es un torneo muy especial. Nuestra idea es disfrutar, competir e ir a por la Copa

Como capitán conoce muy bien a los compañeros. Dígame los puntos fuertes del Valencia BC para la Copa.

Lo primero es que todos son muy buena gente. Estamos unidos como en una familia, y eso es un punto extra para nosotros. Todos ayudamos al compañero. Además, jugamos un poco más agresivo que otros años y eso nos puede ayudar. Creo en este equipo, confío en que, si todos tenemos el día y damos nuestro máximo, podemos ganar el título.

Dice que el equipo juega «más agresivo». ¿Cómo valora el trabajo de Joan Peñarroya?

El sistema es diferente al que hemos jugado antes. Nos está dando victorias, él nos incide mucho en el físico, en la necesidad de correr y presionar más. Y ahora hay resultados, que es lo importante.

¿Le gusta el estilo que ha traído el entrenador? ¿Se siente cómodo dentro de él?

El hecho de ser diferente a lo de antes hace que al principio sea más difícil entrar en el sistema, pero a mí me gusta mucho. Presionamos mucho, jugamos de una manera más física y Joan es un muy buen motivador. Ayuda mucho al equipo.

¿Todos los problemas de lesiones y casos Covid-19 han hecho más fuerte al grupo?

Sí, nos acostumbramos a mirar adelante. Primero, a jugar con pocas piezas. Y después, con la vuelta de jugadores, sabes que tienes más ayuda y baja la presión para jugar mejor... Ahora creo que estamos a tope.

Jugamos más agresivo que otros años, eso nos puede venir muy bien. Con Joan corremos y presionamos mucho. Peñarroya es muy buen motivador

¿Puede decirse que el Valencia BC es favorito al título en Granada?

No, eso es fuerte decirlo sin más. Pero son tres partidos, primero contra el Murcia. Ese es el objetivo ganarles a ellos. Si pasamos, pensaremos en más cosas. Ahora queremos ir paso a paso.

¿Quién es el máximo candidato: Madrid o Barça?

Los dos son de los mejores equipos en toda Europa, pero no siempre ganan los mejores.

Esta temporada ya le han ganado a los dos en sus pistas...

Sí, hemos demostrado que podemos competir y ganarles. Aun así, vamos poco a poco, no vamos a Granada mirando a nadie por encima del hombro, vamos tranquilos, con humildad. Nos centramos solo en el primer partido, creo que es mejor que creernos campeones sin jugar.

¿Qué UCAM Murcia esperan en los cuartos de final?

Ellos son muy duros y están jugando bien. Creo que somos mejor equipo y necesitamos, sobre todo, no relajarnos. Si no das todo en la pista, el Murcia puede ganarte fácil. Debemos estar concentrados 40 minutos. Yo estoy totalmente seguro de que todos vamos a estar muy motivados porque esto es la Copa. Habrá que seguir nuestro plan, jugar y disfrutar dando nuestro máximo.

Esta temporada Dubljevic está siendo el pívot con más asistencias de la Liga Endesa.

Yo hago todo lo que puedo con el fin de que el equipo juegue mejor. Si eso es con asistencias, rebotes o puntos... me da lo mismo. No tengo 20 años para pensar solo en los puntos que he hecho. El principal deseo es que gane el equipo, lograr trofeos. Si es necesario, cambias el estilo por el equipo. Cuando se es más joven se piensa en meter, meter y meter 20 puntos y nada más (ríe).

Este es su décimo curso en VBC. ¿Se siente ya tan valenciano como montenegrino?

Pues sí, València es como mi casa y al final de mi carrera quiero vivir aquí con mi familia, que ya me acompaña... Y esto es vital.

¿Quiere retirarse en el Valencia Basket?

Sí, claro... Una cosa que he aprendido es que cada día algo puede cambiar, no sabes qué va a darte la vida. Pero, como digo siempre, ese es mi plan A, no sé si todo irá por ese camino, pero ese es mi sueño, acabar y vivir en València.

Si algo he aprendido es que en la vida nada está a salvo de cambios, pero mi plan A es ese, retirarme en el Valencia BC y vivir cuando lo haga en València con mi familia

‘Dubi es loco’ fue aquella frase que usted hizo famosa con la Liga de 2017 y, además, es el nombre que estos días de Copa tendrá la calle del Arco de las Cucharas en Granada.

Lo dije en su día porque sentía que era nuestro año, que íbamos a ganar... ¡Madre mía! (sonríe).

¿Lo siente igual hoy?

Sí, la sensación es buena porque aquí no estamos para meter puntos o récords personales, estamos para hacer crecer al club y ganar títulos. Siempre digo que un título con este club es mucho más que diez con otros. Es lo que más quiero y tengo en mente, ganar copas con el Valencia BC.

¿En 2012, cuando fichó por el Valencia BC, pensó que un día sería el capitán de esta nave?

No, ni sabía si estaría un año. Disfruto muchísimo de serlo, de todo lo que me ha pasado en València y en el club. Un orgullo.

Bojan, en corto

Su décima vez

En Granada, Bojan Dubljevic será el primer jugador que disputa diez ediciones consecutivas de la Copa con el Valencia Basket. El pívot es desde 2021 el máximo anotador del equipo en esta competición.

Recordman

Este viernes, en los cuartos frente al UCAM, Dubi igualará a Rafa Martínez como segundo jugador con más partidos coperos disputados, 16. El primero, con 17 encuentros del KO, es Víctor Luengo.