Aunque el paso por la Copa del Rey de Granada ha sido traumático para el Valencia Basket, que caía en cuartos de final ante el UCAM Murcia, las intenciones del club por lo que respecta al futuro de Joan Peñarroya, no han variado. Tal como apuntó SUPER, aunque la política del club hasta ahora ha sido la de tomar una decisión sobre la continuidad o no del técnico una vez concluida la temporada, no se descarta cambiar la política y que Peñarroya sea renovado antes de concluir la campaña. La situación por tanto, tras volver de Granada, no ha variado. Ni para bien ni para mal. En Granada, el club mantuvo reuniones con el agente de Peñarroya así como con los agentes de muchos de los jugadores de la plantilla pero sólo eso, tanto desde la agencia que lleva al técnico como desde el club, se niega tajantemente que se hablase de una inminente oferta de renovación. Voluntad e intención de que Peñarroya siga en el banquillo la hay por ambas partes pero en Granada no se dio ningún paso adelante en este sentido.

La Copa del Rey, anualmente se convierte también en un punto de encuentro, en una 'convención' de agentes y clubes, algo que también sucedió en Granada. El club está contento con Peñarroya, pese a la inesperada eliminación en los cuartos de final de la Copa, pero es pronto para hablar de una renovación inminente.