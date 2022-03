El Valencia Basket tiene este martes una nueva ocasión de ‘asaltar’ el liderato del grupo B de la Eurocup. Los taronja, que en la actualidad ocupan la segunda posición, se alzarían con el liderato si vencen en la cancha del Mincidelice JL Bourg francés y si el Gran Canaria (vigente líder), cae el miércoles en su cancha frente al Frutti Extra Bursaspor turco. Valencianos y canarios están empatados a 9 victorias y 4 derrotas pero el basket-average favorece a los isleños. A falta de cinco jornadas para concluir la Fase Regular, la lucha por el liderato está en todo su apogeo.

El Valencia Basket llega a este partido pletórico de moral tras la espectacular victoria lograda el sábado en la Fonteta frente al Barça. Además, en Europa, los de Peñarroya suman ocho victorias en los últimos diez partidos, una racha que les ha llevado a ser uno de los equipos más en forma de la competición.

La noticia positiva es que el técnico taronja recupera al base islandés Martin Hermannsson que no pudo jugar ante el Barça debido a unas molestias musculares en el gemelo con las que regresó de las Ventanas FIBA. Hermannsson, aunque no está aún al cien por cien, ha viajado con el equipo a Francia y Peñarroya confía que las dos sesiones de entrenamiento de que ha dispuesto junto a sus compañeros, se acabe de completar su puesta a punto. Por contra, Sam Van Rossom, que aún estará varias semanas de baja, no ha viajado a Francia. Dimitrijevic, pese a sufrir un golpe en el tobillo ante el Barça, en principio no tendrá problemas para jugar hoy. Al igual que en el partido liguero del sábado ante el Barça, la ausencia de Van Rossom la suplirá Guillem Ferrando.

Primera vez

Para el Valencia Basket se trata de su primera visita al Ekinox de Bour-en Bresse que se convierte así en la novena cancha francesa en la que juega el Valencia Basket y en su decimonoveno partido en territorio francés. En la primera vuelta de la competición el Valencia Basket tenía que emplearse a fondo para superar en la Fonteta al Mincidelice JL Bourg en Bresse por 98-95.

La gran amenaza ofensiva del Mincidelice JL Bourg llega desde detrás de la línea de tres puntos. No solo es el equipo que mejor tira de tres en la competición con un 42,1% de eficacia. Además, tiene a tres jugadores entre los ocho que mejor lanzan desde la larga distancia liderados por Courby (primero con un 64%). Es el único equipo de la 7DAYS EuroCup que tiene a cinco jugadores entre los 50 que más triples meten: Julien (2), Pelos (1,8), Harris (1,6), Sulaimon (1,5) y Courby (1,5). Son el quinto equipo que más triples mete (9,8), aunque Valencia Basket es tercero en esa clasificación (10,2 triples convertidos). Mientras, el equipo taronja es el cuarto mejor en el tiro de dos (55,9%) y el cuarto que más tiros libres mete (16,3).

El análisis de Peñarroya

El entrenador taronja señalaba en la previa que el Mincidelice JL Bourg demostró en la Fonteta que «es un equipo complicado, que tiene individualidades, con muy buen despliegue físico y con capacidad de jugar a rachas. Parecía en la Fonteta que los teníamos controlados y hasta la última jugada del partido no fuimos capaces de llevarnos el encuentro. Además es un equipo que sube mucho sus prestaciones jugando como local, en un campo pequeño, recogido, con mucho ambiente».

El técnico augura un partido complicado: «Están haciendo bien las cosas, con alguna incorporación desde que vinieron a Valencia y seguro que va a ser un partido muy complicado. Tienen muchas opciones de abrir el campo, muchos jugadores con capacidad de anotar desde larga distancia. Es algo que hay que controlar pero que tiene su dificultad porque son muchos y tienen capacidad para jugar con los 5 jugadores desde la línea de tres puntos».