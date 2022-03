Sin tiempo para lamentaciones por el partido del lunes ante el Baxi Manresa, Joan Peñarroya pide a sus jugadores «resetear» y a estar «lúcidos de mente», pero ello no quita que se fuera molesto por lo que a su entender acabó provocando los malos porcentajes de tiro en la derrota ante el Joventut. «La falta de acierto es por falta de tensión para ganar un partido como el de hoy», señaló en declaraciones a Movistar a la conclusión del partido. Después, en rueda de prensa, añadió que «jugamos con los peores porcentajes de acierto de este año, pero lo que más me preocupa fueron los motivos que llevaron al equipo a ello».

Eso sí, el técnico quitó hierro al discreto partido de López-Arostegui y Dimitrijevic en su vuelta a Badalona. «Nunca es fácil volver a donde te has formado. Ha sido un partido difícil para ambos y han estado lejos de su mejor nivel, pero es algo que acostumbra a pasar y no es algo que me preocupe».

Carles Duran no vio peligrar la victoria al final

Por otra parte, el entrenador del Joventut Badalona, Carles Duran, destacó el "excelente trabajo" de su equipo en el tercer cuarto, que calificó como la "clave" del triunfo ante el Valencia Basket.

El técnico verdinegro afirmó que su equipo hizo "muchas cosas bien" ante un rival que había ganado en las pistas del Real Madrid y el Barça y se acabó llevando el partido por el "excelente esfuerzo" realizado a lo largo de todo el encuentro.

Incidiendo en el juego de su equipo tras el descanso, el técnico destacó "el ritmo" que les dio el base Andrés Feliz y el hecho de que los suyos "dominaron en ambas canastas", así que como que consiguieran defender "muy bien" a los dos bases valencianos.

Reconoció Duran que "la zona que planteó el Valencia en el último cuarto nos rompió el ritmo" pero que la falta de acierto no les "frustró" lo que llevó a que el marcador "solo se ajustara" sin que peligrara la victoria