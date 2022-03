Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket, considera que la eliminatoria de cuartos de final de la EuroCup Women frente al Umana Reyer Venezia va a ser "un partido de 80 minutos" y no quedará resuelta en el partido de ida de este martes, 15 de marzo, en tierras italianas.

"Cada uno de los dos partidos será diferente, un duelo a 80 minutos. Como hicimos en las anteriores eliminatorias en las que jugamos en Turquía y Polonia en primer lugar, el objetivo es sacar una diferencia de puntos que nos permita finalmente pasar de ronda", analiza el técnico.

El exjugador del Valencia BC asegura que el equipo es "consciente" de que "cada vez es un poco más difícil". "Tenemos la misma idea con la que partimos en las eliminatorias previas jugando el segundo partido con el factor cancha a favor. Aparte de sacar un buen resultado, nuestro objetivo es conocer mejor al rival, competir con nuestra mejor versión e iniciar la competición con confianza ante un rival que cae de la EuroLiga y tiene entidad y nivel máximos", añade.

"Tenemos mucha ilusión por pasar de ronda y jugar la 'Final Four'. Sabemos que en su cancha no será sencillo, pero tampoco lo será para ellas en la vuelta en La Fonteta, ya que nuestra afición nos alienta y da ese plus extra", comenta el de Riba-roja.

Sobre el conjunto rival, el Umana Reyer Venezia, Burgos indica que tienen "la misma base" de la campaña pasada. "Algo parecido por nuestra parte, es la misma base. Ellas han sumado a Astou Ndor y Kayla Thornton, que les aportan músculo y versatilidad. A Astou la conoceoms bien, es una jugadora que abre el campo y es capaz de lanzar de tres y Kayla les ofrece muy buenas estadísticas tanto en el '3' como en el '4'", concluye.