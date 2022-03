Las Fallas se notan no solo en las calles de València sino también dentro de La Fonteta, donde unos pequeños petardos interrumpieron súbitamente la valoración que estaba dando el jugador del Valencia Basket Jasiel Rivero del partido de la 7DAYS EuroCup contra el Umana Reyer Venezia de este miércoles (20:30 horas. DAZN). Cuando el ala-pívot cubano estaba acabando su valoración, estallaron unos 'chinos' que un compañero había dejado encendidos junto a la puerta de acceso a la sala de prensa, entre el susto de toda la prensa presente y del propio Jasiel, que apuntó supuestamente al francés Labeyrie como el autor de la anécdota fallera de la jornada vespertina de entrenamiento en La Fonteta.

"Es un rival muy difícil", dijo sobre el Umana Reyer Venezia, "ahora que el equipo se ha reforzado más hemos trabajado eficiencia aérea a ver si sacamos provecho de las cosas negativas que tienen, pero sabemos que será un partido muy difícil los 40 minutos , y el que mejor lo haga y más energía tenga se lo llevará", comentó el jugador taronja antes de que los petardos interrumpieran su discurso y provocaran primero el susto, y más tarde las risas por la broma.

El Valencia Basket volverá a jugar ante su afición un partido en el que no podrá contar con Sam Van Rossom y Víctor Claver, y espera recuperar a otros jugadores como Prepelic y Dimitrijevic, que salen de un proceso gripal. Tras asegurarse el billete a los playoffs, el objetivo es acabar lo más arriba posible de su grupo para tener el factor cancha en las eliminatorias de octavos a partido único. "El equipo está bastante acoplado, toda la plantilla, trabajando en seguir mejorando, a veces es difícil que todo salga bien. Pero los partidos que vienen son importantes, lo más importante es ganar, para ver si podemos asegurarnos esa segunda posición y optar incluso por la primera. El partido se decidirá en los últimos momentos de juego", destacó Jasiel.

"Las bajas no nos pueden afectar, es difícil a veces cuando hay compañeros enfermos o con molestias, pero hemos afrontado casi toda la liga con bajas y hemos sacado cosas positivas. Creo que no nos va a afectar. Vamos a salir con la misma mentalidad porque es un partido importante", añadió el jugador taronja, que valora la vuelta del público con aforo completo en los últimos partidos, "ha favorecido mucho, necesitábamos a nuestro sexto jugador", y cree que el equipo tiene que aumentar su intensidad ante rivales de menor entidad: "Nos falta dar ese paso, porque ganamos a equipos grandes, pero cuando nos enfrentamos a otros menos importantes tenemos que jugar con la misma intensidad. Salimos como faltos de confianza, y eso no puede faltar, hay que salir con la misma mentalidad contra todos los equipos para que los partidos sean menos difíciles".