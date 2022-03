El Valencia Basket ha cosechado una valiosa victoria en el Palasport Taliercio del Umana Reyer Venezia (57-61), en la ida de los cuartos de final de la EuroCup Women. Nuevamente, el equipo de Rubén Burgos se impuso al rival contra el que hace un año conquistó el título, y se trae una renta favorable de cuatro puntos con vistas al choque de vuelta del próximo domingo en La Fonteta, escenario en el que se decidirá el pase a la 'Final Four'. Las mejoras en defensa, la reducción de las numerosas pérdidas del primer cuarto, el acierto creciente en los lanzamientos, el dominio en el rebote y el carácter colectivo conformaron el 'cocktail' de factores en este importante triunfo del equipo valenciano. Celeste Trahan-Davis y Ángela Salvadores, con 12 puntos cada una, fueron las máximas anotadoras de un Valencia Basket que funciona como equipo.

El encuentro arrancó con nervios en ambos lados, pero fueron las italianas las que mejor los controlaron para pasar a dominar con un parcial de 6-0 en los primeros dos minutos. Pese a las canastas de Marie Gülich y Queralt Casas, las pérdidas e imprecisiones en ataque daban la oportunidad al Reyer Venezia de correr y agrandar su renta. En esas, Rubén Burgos se vio obligado a parar el partido con un tiempo muerto (13-6, min. 5). Un triple de Madera encendía las alarmas con el +12 para las locales (18-6, min. 8), desventaja con la que acabó el cuarto inicial tras un intercambio de canastas entre Astou Ndour, incontrolable, y la joven Awa Fam (20-8, min. 10).

Por fortuna, la cara del Valencia Basket cambió en el segundo capítulo de este primer asalto de los cuartos de final. La primera jugada dio muestras de que las valencianas se iban a poner las pilas. Tras una buena circulación ofensiva, la pelota fue a parar a la esquina, desde donde Ángela Salvadores estrenó el casillero de los triples (20-11, min. 10). El conjunto visitante intensificó la labor defensiva, el Reyer Venezia ya no podía correr tan fácil y con tantos espacios, y el acierto desde el perímetro ayudó. Las canastas de tres de Leti Romero, nuevamente Salvadores y Gülich daban aire reduciendo la desventaja (31-26, min. 16).

A lo largo del segundo cuarto, la mejora de las 'taronja' las acercó en diferentes momentos a cuatro o seis puntos, aunque a la postre las venecianas se marcharon al descanso con un +9 gracias a la aparición de la versátil Kayla Thornton y su 2+1 (37-28, min. 20).

El partido dio un giro en el segundo cuarto en favor del Valencia BC

El partido, sin embargo, había cambiado. El cuarto se lo adjudicó el Valencia Basket (17-20), que se sintió aún mucho más dominador en el tercer parcial. Las pupilas de Rubén Burgos completaron la remontada tras volver de los vestuarios. El equipo cerró la defensa y minó la zona del rebote a las locales. En ataque, Cristina Ouviña puso la directa, cinco puntos de la zaragozana ponían el partido en un 'pañuelo', y aún más dos tiros libres de Celeste Trahan-Davis, que empezó a hacerse ama y señora de la zona (39-37, min. 24). Precisamente, la estadounidense remató debajo del aro una precisa asistencia de Gülich, a la que previamente Ouviña había encontrado en la zona haciendo uso de su fantástica visión periférica (39-39, min. 25).

Andrea Mazzon no tuvo más remedio que frenar con un tiempo muerto. Pero no lo logró. Las 'taronja', vestidas con la camiseta azul, estaban 'on fire'. y Astou Ndour, anulada por una agresiva defensa colectiva, a la que ayudó de manera excelente Awa Fam. Trahan-Davis colocó por primera vez al equipo por delante a falta de dos minutos para el final del cuarto (41-43, min. 28). Salvadores y tres puntos consecutivos de Ouviña, tras una antideportiva de Penna, le dieron consistencia a la remontada con un +5 antes del último acto (43-48, min. 30).

Una vez más, el buen hacer defensivo resultó sido clave. El Valencia Basket igualó los 20 puntos del segundo cuarto y dejó a las venecianas con solo seis puntos en el tercero, un logro que no pudo repetirse en el cuarto final, donde las locales apretaron el marcador. Aun así, la reacción del Umana Reyer no fue suficiente más que para llevarse este último parcial (14-13).

En la primera mitad del cuarto, la ventaja llegó a dispararse a nueve puntos en una acción de Trahan-Davis tras coger ella misma el rebote (47-56, min. 34). La estadounidense dominó las capturas de ataque, un factor determinante en el triunfo del equipo. Todo parecía claro, aunque las italianas despertaron en el tramo final e incluso llegaron a ponerse por delante con un nuevo 2+1 de Thornton (57-56, min. 38), que se fue al final hasta los 19 puntos.

Pero entonces, Ouviña volvió a la pista para poner orden, para controlar cada impulso en ataque. En una jugada perfectamente trenzada, Rebecca Allen acabó con las esperanzas del Reyer Venezia. El triple de la australiana hizo pedazos una defensa que había mejorado en intensidad y dureza. Como postre, dos tiros libres de la mejor 'taronja' de la noche, Trahan-Davis, sellaron una ventaja de oro para el partido de vuelta el domingo (57-61, min. 40).