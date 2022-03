El hecho de ser las anfitrionas y de tener uno de los equipos más potentes de la Liga Femenina Endesa les darían en condiciones normales el cartel de grandes favoritas al título, pero las lesiones de Raquel Carrera y Laura Gil y la última de Ángela Salvadores hace que las jugadoras taronja no se sientan con esa presión, tal y como explicó Queralt Casas este miércoles en L'Alqueria del Basket.

"Puede que el tema de lesiones nos quite un poco de presión. Es como lo que pasó al perder con el Venecia el otro día, lo dimos todo, no podíamos hacer mucho más. Cuando estás cansado no tomas igual las decisiones ni tiras igual. Jugamos en casa pero con el tema de lesiones no somos favoritos pero ojalá la ganemos", señaló en una rueda de prensa.

Casas admitió que esa presión les ha podido en algunos partidos en casa en los que lo podían tener todo de cara. "Puede que aquí la final de la Eurocup Women del año pasado no la hubiéramos ganado. En cambio, contra el Ekaterimburgo (al que ganaron en la Supercopa de Europa en la Fonteta) había cero presión", señaló.

Casas señaló que están más preocupadas por el cansancio que acumulan y la falta de efectivos que por el impacto de haber quedado eliminadas en la Eurocup Women.

"Perder da rabia y pena y más en casa y quedándote a las puertas de una Final Four pero estamos pensando más en nuestras piernas, en el físico. Estamos muy cansadas. Tres días mas de descanso no vendrían mal, aunque no es una excusa porque otros equipos están igual", admitió.

"Es una pena tener tantas compañeras tocadas, anímicamente es complicado y físicamente también. Estamos cansadas pero con ganas", dijo Casas que apuntó que en cualquier caso el obstáculo ante el Casademont Zaragoza en cuartos de final del viernes puede ser más mental.

Debut ante el Casademont Zaragoza

"El primer partido suele ser más que físico, de ansiedad o de presión porque es algo muy bonito. Puede que haya nervios. Pero seguro que si jugamos tres partidos en el tercero tendremos las piernas más cansadas"