El Valencia Basket se complica sus opciones de quedar como primero de su grupo en la Eurocup tras caer en la cancha del Bursaspor turco por 92-89 en un partido en el que los taronja acusaron las ausencias de Van Rossom y Dimitrijevic lo que dio alas al gran protagonista del partido, el escolta local, Andrews Andrews, muy certero en ataque y al que la defensa taronja no supo frenar. El Valencia Basket, que venía de sumar siete victorias en los últimos ocho partidos, sufre una dolorosa derrota que dificulta su objetivo de finalizar primero de grupo y asegurarse el factor cancha a favor en los cruces.

En los primeros compases del partido, los de Peñarroya hacían circular bien el balón, buscaba buenas opciones de tiro pero faltaba puntería lo que propiciaba que el Bursaspos lograse las primeras ventajas (7-2, min. 4). Sin Van Rossom y sin Dimitrijevic, ambos lesionados, Hermannsson era el encargado de dirigir el juego en primera instancia y pronto tomaba el relevo Guillem Ferrando. El Valencia Basket, mejor posicionado en la cancha buscaba con éxito a un certero Tobey que dominaba la pintura (12-11, min 7). Un minuto más tarde, Ferrando, con el primer triple del Valencia Basket, empataba a 14 el partido.

Víctor Claver, que reaparecía tras tres partidos ausente por covid-19 se estrenaba en su primera acción con dos tiros libres anotados tras recibir una falta y una canasta bajo el aro en la siguiente jugada que ponía por delante a los taronja (16-18). Andrews con 5 puntos en los últimos segundos (un triple y una canasta de 2), dejaba el marcador en 21-18 tras el primer cuarto.

Dubljevic, que entraba en el quinto inciial del segundo cuarto era el encargado de estrenar el marcador pero Needham despertaba haciendo daño con dos triples. En el Valencia Basket seguía sin entrar el tiro de larga distancia y los puntos seguían llegando desde dentro de la zona, con Pradilla asumiendo responsabilidades en ataque. Los turcos demostraban por qué son el tercer mejor equipo en triples. Dudzinski dejaba el marcador en 30-25 yPeñarroya pedía inmediatamente tiempo muerto. Los errores en los tiros libres también penalizaban al Valencia Basket. Poco solucionaba el paréntesis ya que era el Bursaspor el que sumaba un 4-0 protagonizado por Dubzinski que le ganaba la partida a Dubjlevic bajo el aro. El serbio respondía de la mejor forma: con un triple (34-31). La remontada taronja estaba en marcha y se consumaba en el minuto 17 (34-35). El partido entraba en una fase de intercambio de canastas (40-40) min. 19. De nuevo los turcos cerraban con ventaja el cuarto (43-40).

El Valencia Basket salía frío tras el descanso mientras el Bursaspor aceleraba el ritmo y se mostraba más ambicioso (45-40). Los minutos pasaban pero el panorama, lejos de mejorar, empeoraba (49-42) p. Por si los problemas fueran pocos, los dos bases, Ferrando y Hermansson se cargaban con 3 faltas. El Valencia Basket, poco apoco se asentaba de nuevo en la pista. Era ahora Víctor Claver el encargado de liderar al equipo y con un triple volvía a llevar el encuentro al cauce de la igualdad (49-47 min. 25). Labeyrie ponía fin a la crisis empatando el encuentro (49-49). El Valencia Basket vivía su mejor momento del partido, no dejaba jugar cómodo al Bursaspor y Tobey con un triple abría brecha (49-54). Pero los turcos, alentados por su ruidosa afición, estaban lejos de rendirse. El Valencia Basket mandaba pero sin romper el partido. El Bursaspor, apelando a sus individuales, seguía al acecho (64-66 min. 30). El Valencia Basket, esta vez era el que cerraba el tercer cuarto con ventaja pero con todo por decidir en el último asalto. Holland volvía a poner a los locales por delante con un triple en la primera canasta (67-66). El Bursaspor perdía frescura en ataque y en el Valencia Basket Ferrando y López-Arostegui encontraban la inspiración (67-72). Andrews, con rápidas y precisas penetraciones cortaba de nuevo el despegue taronja (73-72 min 35). El Bursaspor, con un parcial de 11-2 cobraba una tímida ventaja 78-75 que cortaba Prepelic con un triple imposible. Andrews seguía haciendo mucho daño (83-77 min. 37). El Valencia Basket tenía que reaccionar, cada a ataque, cada defensa, era ahora vital (85-81, min. 38). Una buena jugada táctica taronja dejaba sólo a Rivero bajo el aro que no fallaba (85-83). se llegaba a los últimos 20 segundos con 87-86. Andrews metía dos tiros libres (89-86). El Valencia Basket se metía en un carrusel de fallos y faltas. El Valencia Basket tenía la última posesión (13 segundos para el final con 4 puntos abajo, 90-86). El milagro no sucedía y el Valencia Basket, que aún lograría un triple a cargo de Prepelic que de nada servía. Se llegaba al final con 92-89 en el marcador. El Valencia Basket sufría su quinta derrota.

- Ficha técnica:

92 - Frutti Extra Bursaspor (21+22+21+28): Needham (16), Andrews (23), Bitim (9), Hayes (9), Dudzinski (23) -cinco titular- Turen (4), Holland (8) y Al (-).

89 - Valencia Basket (18+22+26+23): Hermannsson (2), Puerto (-), López-Arostegui (17), Rivero (13), Tobey (14) -cinco titular- Dubljevic (9), Pradilla (3), Ferrando (8), Prepelic (14), Labeyrie (2) y Claver (7).

Árbitros: Ryzhyk (UCR), Gytis (LIT) y Radojkovic (CRO). Eliminaron por cinco faltas al local Needham (m.38) y al visitante Rivero (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Eurocopa disputado en el Tofas Spor Salonu de Bursa ante unos seis mil espectadores. EFE