Cinco días después de la tristeza por la eliminación en la EuroCup Women, llega la hora de la revancha. Y llega en casa con un primer obstáculo de nombre Casademont Zaragoza. Revancha no solo por la necesidad de borrar de la cabeza la derrota a las puertas de la ‘Final Four’ frente al Umana Reyer Venezia y no poder luchar por revalidar el título europeo, revancha, sobre todo, por la Copa de la Reina que se escapó de las manos en la final de hace un año contra el Spar Girona (72-62).

El escenario se repite, el pabellón de la Fuente de San Luis, pero el contexto será muy distinto. Si el 7 de marzo de 2021 la pandemia de coronavirus limitó la presencia de espectadores a un máximo de 200 en las gradas, esta vez no habrá restricciones. La Fonteta podrá ser la sexta jugadora que el Valencia Basket de Rubén Burgos necesita para compensar las dificultades anímicas y físicas que se han cruzado en el camino. El club confía en que cerca de 4000 aficionados empujen a las ‘taronja’.

La Copa es una competición que no perdona los errores. Tres asaltos a todo o nada en dirección a la gloria, o a la lona. Una gloria, la del título, que además ofrece el premio extra de una segunda plaza española para la EuroLeague Women 2022/23. En estos momentos, un billete para la previa de la Euroliga. Esta noche tiene lugar el primer combate contra un peligroso Casademont Zaragoza (21:00 h, Teledeporte). "Ellas conforman un proyecto ilusionante. Nosotras debemos prepararnos bien con las herramientas de las que disponemos. Y ofrecer a nuestro público en La Fonteta un buen espectáculo de entrega, esfuerzo y buen baloncesto", comenta Rubén Burgos.

Entre sus "muchas fortalezas", el Valencia BC carecerá de una "muy grande" como consecuencia de las lesiones hasta final de temporada de Laura Gil y Raquel Carrera. "Una de esas fortalezas era nuestro potencial en el juego interior de cuatro jugadores que en cualquier momento eran titularísimas. Ahora mismo esa fortaleza no la tenemos, pero tenemos otras. Ahí está el trabajo de cada una y todo el equipo, jugadoras y ‘staff’, para dar un poquito más y ser competitivas al máximo dentro de esa circunstancia", explica el entrenador, antes de desvelar que "la lesión de Ángela (Salvadores) influirá" y la canterana Claudia Contell tendrá "muchos más minutos" en la posición de escolta.

Girona o Estudiantes, el hipotético rival en las segunda semifinal

Sin tres piezas fundamentales como Gil, Carrera y Salvadores, el cuerpo técnico cuidará la rotación de manera especial frente al Zaragoza a sabiendas de lo que puede esperar rumbo al título: Spar Girona, el verdugo copero en las tres ediciones pasadas, y el Perfumerías Avenida de Salamanca. Las salmantinas se deshicieron este jueves del IDK Euskotren, y están ya clasificadas para la primera de las dos semifinales, mientras que las gerundenses también compiten el viernes. Lo harán contra el Movistar Estudiantes (18:30 h, rtve Play) por un hueco en la segunda semifinal, la misma por la que pugnarán después el Valencia y el Zaragoza.

De hecho, el Valencia y el Zaragoza pisarán las tablas de La Fonteta para la ronda del calentamiento conociendo quién será su hipotético rival el sábado a partir de las 17:30 horas.

Como contrapunto positivo, Lorena Segura y Marie Gülich, ausentes en el inicio de la semana por resfriado, se reincorporaron al grupo y estarán disponibles este viernes noche.

Más allá de las bajas o la fatiga que provoca el calendario, como admite una de las más experimentadas, la internacional Queralt Casas, "el equipo llega ilusionado porque siempre es una motivación jugar la Copa de la Reina". "Cansadas, pero con ganas. Perder a las puertas de una ‘Final Four’ da rabia y pena... En este momento estamos pensando más en nuestras piernas. Tres días más de descanso no vendrían mal. No es una excusa. No somos el único equipo así, el Salamanca y el Girona vienen de jugar entre ellas en Euroliga. Aunque es una Copa y, mentalmente, ilusiona", dice Casas.

Esta noche aumentará la cuota de protagonismo de jugadoras como Itzi Germán o Awa Fam ante un rival aragonés que es una de las revelaciones de la LF Endesa 21/22, en la que marcha sexto de la mano de la pívot Merrit Hempe o Vega Gimeno. La ‘4’ valenciana anotó 24 puntos el 11 de marzo, día en el que las ‘taronja’ ganaron en el Príncipe Felipe de Zaragoza (74-84). Con el conjunto maño, que se estrena en una Copa de la Reina, regresará a La Fonteta Maria Bettencourt, extaronja y pieza clave del ascenso a la Liga F Endesa.

Comer y beber en la Fonteta es posible en la zona junto a las barras, no en la grada

Por último, cabe destacar que la Generalitat Valenciana ha confirmado que los aficionados van a poder comer y beber en las zonas establecidas junto a las barras en los anillos del pabellón. Sin embargo, la prohibición se mantiene en los asientos de la grada, donde la mascarilla es obligatoria en todo momento.