El domingo el Valencia Basket visita la cancha del UCAM Murcia (12:30 h, Movistar + Deportes 1) en un duelo de proximidad que acrecienta su importancia en el tramo decisivo de la temporada, en el que ambos equipos buscarán posicionarse lo mejor posible en la clasificación con vistas a los 'playoff' por el título de la Liga Endesa.

A poco más de 48 horas para el partido, correspondiente a la jornada 26 de la liga, los jugadores montenegrinos Bojan Dubljevic (Valencia BC) y Nemanja Radovic (UCAM Murcia) han protagonizado un encuentro virtual en el que no solo han hablado de lo que espera el domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia, sino también de la amistad que los une desde hace más de una década. Incluso, Dubljevic ha sido claro mostrando su deseo de "jugar junto a Radovic una temporada entera".

Bojan y Nemanja son dos montenegrinos en España, separados por los 220 kilómetros que separan València de Murcia, distancia que no impide que cuando el calendario lo permite puedan reunirse con sus familias. "Hablamos cada día por WhatsApp. Hemos jugado varias veces en contra, ya tengo ganas de que juguemos una temporada entera juntos", dice Bojan, después de que Nemanja desvele que pasan buenos ratos "jugando a la Play Station en el mismo equipo. No vamos a decir quién es el mejor". "Si jugamos juntos, ganamos siempre", añade 'Dubi'.

El 18 de febrero, en el último cara a cara, el UCAM Murcia eliminó sorprendentemente al Valencia Basket de la Copa del Rey en Granada (83-86). "Es difícil olvidarlo, aunque esto es baloncesto, se pierde y se gana. Ahora estamos acercándonos al final de la temporada y todos los partidos son muy importantes. Ojalá que esta vez ganemos nosotros", desea Dubljevic. Sin embargo, Radovic mantiene la fe de que, para los murcianos, las cosas puedan salir igual que en los cuartos de final de la Copa: "Salimos con mucha bastante hambre a la pista. Hicimos un partido muy bueno y ganamos. Nos vamos a presentar a una gran batalla de nuevo y seguro que sale bien".

Ninguno de los dos compañeros de selección con Montenegro rehúye la responsabilidad de jugarse el balón decisivo si el partido llegarse ajustado a los segundos finales. "Me gustan los partidos igualados", dice Nemanja, y agrega 'Dubi': "Servirá solo la victoria, y para ganar basta con hacer un punto más que el otro".

Nacidos en el mismo año, 1991, Radovic (11 de noviembre) es únicamente 18 días más joven que Dubljevic (24 de octubre). Los dos crecieron baloncestísticamente en el Budućnost Podgorica, club en el que coincidieron en la plantilla de la temporada 2011/2012. Un año del que ambos guardan excelentes recuerdos, a pesar de que en lo deportivo fue bastante más duro para el actual ala-pívot del Murcia. "Fue uno de los mejores años fuera del campo, porque no jugué mucho. Pero los dos hicimos muchas cosas juntos. Guardo en mi memoria bonitos recuerdos. Él jugó una temporada increíble, luego firmó por el Valencia BC, y yo terminé cortado", explica Nemanja. "Un año como amigos que no vamos a olvidar", puntualiza Bojan.

Balance y objetivos de ambos equipos

A continuación, los dos han hecho balance hasta la fecha de la temporada de sus equipos. Para Dubljevic, este "está siendo un año más duro que nunca por las lesiones y enfermedades". "Ha habido muchas lesiones, ahora tenemos a alguno con enfermedad. Es muy difícil cuando no puedes ni entrenar con todos los compañeros. Este mes estamos jugando muchos partidos por los aplazados en su momento por el tema de la Covid-19. Como se acercan los 'playoff' cada partido es importante. Estamos con la cabeza puesta en entrenar y ganar partidos". Sobre los objetivos para final de curso, el '14' del Valencia Basket responde que "es muy pronto para preguntar eso". "Queremos jugar el año que viene la Euroliga y ganar trofeos". Para el Murcia, Radovic pide redondear el año con "unas semifinales de Liga Endesa".

En el UCAM, según señala Radovic, la temporada "es bastante buena". "Nos metimos en la Copa, llegamos a semifinales, ahora estamos ganando bastantes partidos. Le daría una buena nota al equipo. No estamos aún satisfechos porque queremos ver qué más podemos hacer en este tramo en el que se decide todo. Hay que estar bien hasta el final. En lo personal, siempre jugar mejor, dar más de mí mismo", argumenta el jugador de 2.08 m.

Bojan escucha los consejos de Nemanja

De vuelta a lo personal, el pívot del Valencia confiesa que la relación entre ambos fuera de la cancha es de "mejores amigos". "Me gusta hablar con Nemanja, me interesa su opinión sobre cosas de la vida porque me ayuda con buenos consejos", admite, además de mostrar cierta envidia por la barba natural del '11' de UCAM Murcia. "Su barba es fina. No necesita hacer nada, no es como la mía que parece como el pelo de Lou (Labeyrie)", bromea. Radovic, mientras tanto, destaca la mentalidad ganadora de 'Dubi': "Aparte de un poco impuntual, él siempre quiere ser el mejor. Tiene que serlo y eso le ha llevado a ser uno de los mejores de la Liga Endesa. Ese es su punto fuerte".

Por último, la música aparece en los rituales de ambos antes de los partidos. Mientras el 'taronja' de 2.05 m apuesta por "el rock clásico de Led Zeppelin y Deep Purple", o deja la selección de canciones en manos de su hermano, el de UCAM dice no tener "nada fijo" y cambia cada día dejando un hueco a la "música española".