La lesión de Prepelic y su paso por quirófano ha marcado los últimos días en el Valencia Basket y a la espera de saber si el club encuentra un fichaje para suplirle hasta final de temporada, Joan Peñarroya resaltó ayer la importancia de su ausencia. "La baja de Klemen es una baja muy importante, estamos hablando de nuestro máximo anotador, de nuestro referente en nuestro juego ofensivo, un foco al que los equipos rivales prestan mucha atención y esto nos ha de hacer evolucionar, como cuando hemos tenido otras muchas bajas.

Respecto a si el club va a reforzar el juego exterior tras su lesión, se limitó a destacar que "no es una pregunta para mí. Pero lo que yo tengo que hablar con el club a nivel deportivo, el club ya lo sabe, pero no vengo a decirlo aquí a vosotros. Mis ideas o lo que yo piense, el club lo sabe. El club ya sabe lo que piensa el entrenador, pero no ahora, sino también cuando se lesiona Sam o en otros momentos de la temporada. Son conscientes deportivamente de cuál es la idea que tenía el cuerpo técnico, nada que no sea normal. Pero tanto si llega como si no llega otro jugador, hemos de tener claro que en Eurocup, el que venga no podrá jugar, así que hay que adaptarse a las circunstancias que tenemos. Sin los bases, también nos genera una dificultad final, pero el equipo lleva todo el año peleando con situaciones de este tipo y las estamos sacando muy bien. Ojalá tengamos la capacidad de continuar en la misma línea".

El Cedevita, un rival en racha

Del rival de este miércoles en la Eurocup, Peñarroya destaca el buen momento que atraviesan, tanto en su Liga como en Europa. "Vamos al campo del Cedevita, es un equipo con los jugadores que más en forma están en Europa sin ninguna duda, llevan 15 victorias consecutivas en Eurocup, Liga, con rivales como Estrella Roja, Partizan, al que ganó el domingo pasado. Es un equipo absolutamente en forma, con jugadores muy enchufados, que corren el campo de forma brutal, con mucho jugador incisivo y con un nivel de confianza muy alto. Es un partido de máxima dificultad, en el que ellos están apurando las opciones de quedar entre los cuatro primeros y nosotros necesitamos una victoria como mínimo para estar entre los dos primeros, pero nos gustaría poder llegar a la última jornada con posibilidades de acabar incluso primeros en función de cómo sean los resultados, aunque es algo que no depende de nosotros".

Lo que sí dependía de él era darle un respiro a la plantilla ante el maratón de partidos que viene. "Ayer tuvieron día libre que nos viene bien por todo, tanto por el tema físico como por el de desconectar un poquito después de lo que pasó con Klemen, porque es evidente que es un golpe duro para la plantilla y porque también hay que encarar con cierta frescura lo que nos viene en los próximos días que son cuatro partidos de mucho nivel. El equipo ya sabéis cómo está. Físicamente vamos recuperando a algún jugador que no se ha perdido ningún partido pero que esperemos que siga recuperándose mejor y cada vez con mejores sensaciones de este proceso vírico que está tan en la calle y que nos ha hecho tener bajas en algunos partidos. A partir de ahí toca competir, competir bien e ir a ganar todos los partidos.

Sin descanso

Con cuatro partidos en menos de una semana, Peñarroya deja de lado el trabajo de pista para centrarse en el táctico. "Tenemos cuatro partidos y eso implica una dinámica de partido, viaje, prepartido, no podremos entrenar y hay que estar mucho más pendientes del vídeo y del trabajo táctico sin entrenamiento. Estamos preparados para llevar estos momentos, pero ahora es un momento de carga muy grande, todos los partidos son importantes por lo que nos jugamos todos y es el momento de máximo esplendor de la temporada lo que nos viene ahora en los próximos meses o semanas.

Negociación abierta por su renovación

A pesar de que ya hay contactos y negociación por su renovación, Peñarroya prefiere centrarse en el día a día y en los próximos partidos. "Lo que he dicho desde el primer día es que estoy tranquilo respecto a mi futuro, veo que como es normal hacéis muy bien vuestro trabajo y salen muchas informaciones por ahí que yo tampoco creo que me toque comentar. Lo más importante es el día a día, el equipo, sacar los partidos y si no me preocupaba mi futuro hace cinco meses, tampoco me preocupa ahora que no tengo motivos para estar preocupado. Tenemos que estar tan focalizado en los siguientes partidos, que no estoy ahora pensando en mi futuro. Nos viene mucho tute y hay que centrarse en lo que realmente importa, que es en la pista, en los jugadores, en el trabajo que estamos haciendo. Llevamos un mes de marzo tras las ventanas y con los problemas que teníamos, hemos jugado ocho partidos y hemos sacado seis victorias con todo lo que llevamos. Ojalá este esfuerzo que están haciendo los chicos, tengamos capacidad para seguir haciéndolo e intentar sacar los partidos como lo estamos haciendo hasta ahora, eso es lo importante.