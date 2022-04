La enfermería del Valencia Basket sigue a tope con las lesiones de Laura Gil, Ángela Salvadores y una Raquel Carrera que ya está en la fase final de su recuperación. Tres bajas notables para el partido de esta tarde en Lugo, que podrían ser cuatro en el caso de que Cristina Ouviña no se recupere de las molestias en el cuello que arrastra toda la semana. Pese a ello, la aragonesa viajó a Lugo con el resto del equipo con la idea de intentar jugar, aunque no será hasta última hora cuando se decida si puede jugar o no, aunque sea unos minutos ante el Durán Maquinaria Ensino.

Una circunstancia que, sumada a las ausencias por lesión, llevaron a Rubén Burgos a convocar también a las jóvenes Claudia Contell y Emily Kalenik, cada vez más habituales en el primer equipo. Con solo tres partidos para el arranque de los playoffs y con un balance de 23-4, las taronja ocupan la segunda posición de la LF Endesa, que lidera el Perfumerías Avenida con un balance de 25-1 y un partido pendiente. El objetivo de las de Rubén Burgos, por tanto, es defender esa segunda plaza, algo de lo que depende de sí mismo si gana todos los partidos que restan. Cristina Ouviña, candidata a MVP nacional y mejor base de la LF Endesa El Spar Girona, en tercera posición, tiene dos partidos menos jugados que las taronja y un balance de 21-4. Eso sí, aunque las catalanas también ganaran todos los enfrentamientos que les quedan, el basket-average lo supera el Valencia BC gracias a la amplia victoria en el partido de ida. Respecto al rival, Rubén Burgos destaca que «su dinámica es ascendente y van a tener opciones de playoff hasta el final. La primera pasa por este partido en su pista. Es el cuarto enfrentamiento con ellas y el equipo, pese al cambio de entrenador, mantiene las señas de identidad de defender a toda pista, de ser agresivas y duras en los contactos. En ataque optimizan muy bien sus virtudes. Tienen un roster que les aporta capacidad de tiro, posibilidad de anotación en el interior y jugadoras con buen manejo. Tendremos que dar el cien por cien en una cancha complicada». Cristina Ouviña, con molestias en el cuello, es duda para viajar a Lugo