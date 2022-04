El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, confesó, tras el 84-78 encajado frente al Surne Bilbao Basket, que se siente "responsable de la derrota" por "no haber preparado bien" a su equipo "para competir en Miribilla".

"En la primera parte estábamos en cuerpo, pero poca cosa más. Distó mucho de lo que hay que hacer para ganar un partido en la ACB y ahí reside un poco todo", asumió el técnico del conjunto 'taronja' en su análisis del partido.

"En el tercer cuarto nos hemos parecido un poco a nosotros y los tres triples consecutivos que ha metido el Bilbao Basket les han vuelto a dar confianza para llevarse el partido. Pero no hemos estado al nivel en esa primera parte que hemos regalado", incidió.

Peñarroya añadió que "es difícil mantenerse constante" disputando dos competiciones, aunque insistió en que "no se puede dar que en esos 20 minutos estemos todos fuera de la tensión competitiva que requiere el partido". "No he mentalizado bien al equipo", dijo.