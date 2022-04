Sin duda, el partido de este miércoles en Tenerife fue el peor de la temporada para el Valencia Basket. Las de Rubén Burgos llegaban con la opción de sellar de forma matemática la segunda posición en la Liga Endesa, pero se vieron sorprendidas desde el inicio por un Lenovo Tenerife que tuvo en la estadounidense Theresa Plaisance, a su gran referente, con 24 puntos y 16 rebotes, para 31 de valoración.

Aún con las bajas por lesión de Laura Gil y Ángela Salvadores y a la espera del inminente regreso de Raquel Carrera, Rubén Burgos salió de inicio con Cristina Ouviña, Queralt Casas, Rebecca Allen, Itziar Germán y Marie Gülich. Un triple de la australiana abría el partido, pero el técnico taronja no tardó en pedir tiempo muerto tras un parcial de 7-0, con triple de Plaisance y canastas de Gorecki y Hruscakova.

Queralt rompía la dinámica y de nuevo Allen desde la línea de 6,75, volvía a dar oxígeno a las taronja, aunque los nueve puntos de la australiana no evitaron que el Valencia Basket acabara el primer cuarto con dos puntos de desventaja tras una última canasta de la capitana, Anna Gómez (15-13).

La falta de acierto en el tiro de dos, con un balance de 2/11 para las visitantes, complicaba tomar el mando del partido, pero un triple de Itziar Germán y una canasta de Leticia Romero permitieron a las taronja ponerse por delante al inicio del segundo cuarto (15-18). Un espejismo a tenor de lo que vino después, un inexplicable parcial de 24-4 en el que las locales se vieron impulsadas por una espectacular Theresa Plaisance, que llegó al descanso con 18 puntos y siendo también la máxima reboteadora del partido. Solo la tímida reacción final, con dos tiros libres de Trahan-Davis y una canasta de Queralt permitieron reducir una diferencia que llegó a ser de -17 (39-22), pero que se quedó en 39-26 antes de irse a vestuarios.

La reacción no podía esperar más, pero lejos de cambiar la dinámica del partido, las de Claudio García abrían aún más la brecha con dos canastas iniciales de Raksanyi y Gorecki. Solo Gülich y Allen, con un nuevo triple y cinco puntos consecutivos daban algo de esperanzas a las de Rubén Burgos, pero las locales seguían siendo superiores en todas las facetas del juego, tanto en rebotes como en porcentajes de tiro y con un último parcial de 6-0, lograron cerrar el tercer cuarto con 22 puntos de ventaja (59-37), a a pesar de unos buenos minutos anteriores de Celeste Trahan-Davis. Plaisance, con 20 puntos y 13 rebotes, seguía siendo una pesadilla para las taronja, que veían cómo se les escapaba la posibilidad de sellar de forma matemática la segunda posición en la Liga.

Reacción insuficiente y tardía

Solo un milagro podía evitarla derrota en el último cuarto y no solo no se produjo, sino que ni siquiera estuvo cerca de llegar. Y ello a pesar de que el Valencia Basket empezó a ver aro con mucha más facilidad. Ouviña, Anna Gómez -desde este miércoles la jugadora con más partidos en la historia del Valencia Basket al superar a Rebeca Cotano-, Itziar Germán, Gülich y Lorena Segura anotaban, pero las taronja no lograban echar el cerrojo en defensa y la desventaja nunca llegó a ser inferior a los 15 puntos, ante un equipo en el que la estadounidense Theresa Plaisance llegó hasta los 31 de valoración, con 24 puntos y 16 rebotes.

El partido acabó con el técnico local dando entrada a las menos habituales y con un 77-58 que obliga al Valencia Basket a esperar a la última jornada para asegurarse la segunda posición. El domingo, contra el Araski en La Fonteta, no se puede fallar.