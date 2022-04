La derrota ante el Clarinos Tenerife impidió al Valencia Basket certificar de manera automática la segunda posición en la Liga Femenina Endesa, pero por encima incluso de la derrota, el técnico se mostró molesto con la actitud mostrada durante el partido.

"No ha sido un partido, ni una puesta en escena, ni una continuidad digna ni respetable para lo que tenemos que representar con nuestro club ni para lo que queremos ofrecer a la afición que en un pequeño grupo estaba en Tenerife y muchos nos habrán seguido desde Valencia. No es digna nuestra actitud, lo primero, y nuestra competitividad. Si nuestra seña de identidad es el esfuerzo, no ha estado presente los 40 minutos".

A ello añadió que "como sabemos que los equipos que se juegan todo van con ansia y deseos desde el principio hemos intentado enfocar por ahí la preparación del partido. Teníamos un objetivo muy claro que era la victoria por la segunda plaza, pero desde el staff no hemos conseguido trasladarlo a las jugadoras. Ninguno de nosotros hemos estado a nuestro nivel habitual. Esperamos corregir errores, mostrar más deseo para merecer esa segunda plaza que pasa por ganar el domingo a vitoria en casa".

El técnico taronja, eso sí, recalcó que alguna jugadora como Celeste Trahan-Davis no estaban en las mejores condiciones para jugar. "Respecto al juego en sí, Celeste Trahan-Davis tenía una molestia dura en la rodilla y teníamos la duda de si estaría apta para jugar. Ha sufrido en la pista los pocos minutos que ha jugado. Creo que en ningún duelo individual, en ningún aspecto de luego nos hemos conseguido imponer con nuestras fortalezas a las suyas".

Además, Burgos se mostró contrariado por la poca intensidad defensiva. "Su acierto inicial en gran medida lo achaco a errores nuestros. Más que encontrar los focos que querían les hemos permitido jugar muy cómodas y si algo teníamos mejor que el rival era la intensidad defensiva, la presión de balón y las líneas de pase, pero no lo hemos llevado a cabo. Ni con las exteriores ni las interiores. Mención especial a la pareja interior que tiene calidad, pero creo que Plaisance ha jugado demasiado suelta todo el partido. Respecto a nuestro ataque, es cierto que sus defensas alternativas nos han causado problemas por el desacierto exterior, por la falta de circulación de balón y la poca movilidad. Estábamos muy estáticas, prácticamente no dividíamos la pintura y los lanzamientos entran más cuando se generan como equipo, no cuando estás esperando el balón y haces el tiro que el rival quiere que hagas.

Mal en el rebote

En la lucha en la pintura, tampoco estuvieron las taronja a su nivel habitual. "Tampoco teníamos rebote en ataque. Prácticamente hasta los últimos minutos no hemos conseguidos que nuestras jugadoras interiores pelearan por esos rebotes ni por los balones sueltos. La primera parte ha sido totalmente de ellas y así ha sido la continuidad. Espero que seamos capaces de hacer autocritica todos los que formamos parte del equipo para que nuestra imagen en casa sea mucho mejor el domingo y afrontar con más energía los playoffs”.