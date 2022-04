Joan Peñarroya no podía ocultar su satisfacción por la victoria ante el Baskonia y más aún tras un partido en el que el equipo estuvo algo espeso en ataque. "Estamos contentos por la victoria. Ganar en Vitoria siempre entraña mucha dificultad y hacerlo de la manera en la que lo hemos hecho, en un momento en el que parecía que se nos iba... En la primera parte teníamos controlado el partido, pero el Baskonia ha vuelto ya al final del segundo cuarto, con situaciones de transición se han acercado en el marcador y hemos empezado mal ya el tercer cuarto, regalando situaciones de tiros libres. Ahí se han crecido ellos, hemos tenido también malos tiros y hemos estado espesos en ataque, con tiros muy fáciles fallados. No ha sido un día de buenos porcentajes en ningún equipo, pero hemos mostrado carácter, pausa y saber buscar las opciones que necesitábamos para encarar el final del partido y nos llevamos una victoria importante, incluso ganando el average.

Respecto al buen partido de López-Aróstegui y de Hermannsson , sorprendió al señalar que "Xavi, hasta esta mañana no sabíamos si iba a jugar, por eso hemos viajado con 13, porque se hizo un esguince en el entrenamiento del viernes. Tiene el pie un poco delicado y hasta esta mañana no sabíamos si iba a jugar, pero no solo ha estado bien él y Hermannsson, la buena noticia es que también ha vuelto Sam, que aún sin acierto en el tiro y estamos hablando de un súper tirador, nos oxigena y nos dota de más argumentos en nuestro ataque y de jerarquía".

A ello añadió que "Martin y Xabi han sacado situaciones de bloqueos indirectos y directos en los cambios que hacía Baskonia. Se han centrado mucho en que no metiéramos el balón interior y ahí Martin ha encontrado alguna situaciones para jugar pull-ups. Pero estoy contento de que ya no está solo Martin con Guillem en la dirección del equipo después de mes y medio. Hay situaciones que son importantes y que no nos hemos encontrado el resto del año, Josep Puerto no había jugado muchos minutos y en los últimos instantes ha estado muy bien y nos ha dado rebotes importantes. Eso es lo que necesitamos. Tener a gente enchufada y conectada va a ser muy importante para nosotros en estos momentos importantes.

Respecto a la clave de la reacción en el último cuarto, Peñarroya destacó que "la clave ha sido empezar a meter alguna, un triple de Lou nos puso a un punto, defensivamente hicimos algunas variantes, jugamos algún quinteto más bajo y encontramos buenas opciones en juegos con bloqueos a salidas de Xabi. Hemos encontrado equilibrio en ataque y parado su juego de carreras".

Respecto a la importancia de un partido ante un rival que podía ponerse a una sola victoria en caso de ganar, afirmó Peñarroya que "veníamos de perder contra el Bilbao y el Betis y para algunos parecía un desastre, pero mira cómo está la Liga. Es muy exigente y complicada, con muchos partidos y bajas. Le doy mucho valor a la victoria de hoy, pero no es clave. Nos ayuda a seguir hacia adelante y a luchar por las primeras posiciones. Hay que preparar el próximo partido. Es importante porque a un partido te lo juegas todo en la Eurocup, vamos a disfrutar de esta victoria en Baskonia porque somos muy dados a fustigarnos tres días cuando perdemos y cuando ganamos, ya estamos pensando en el siguiente".

Spahija ve justa la victoria taronja

El que fuera entrenador del Valencia Basket y ahora técnico del Baskonia, no dudó en felicitar a los taronja, a quienes considera justos vencedores. "Es una derrota muy mala y siento mucho porque nuestro equipo no puede jugar consistente y damos un paso adelante y un paso atrás. El Valencia Basket merecía esta victoria porque desde el principio jugó serio y mejor. Conseguimos ponernos +4 contra un equipo muy bueno, pero al final no metimos ni una canasta. Desde la técnica a Dubljevic se cambió el juego, perdimos a Enoch y no pudimos buscar una salida. Hay que felicitar al Valencia BC y nosotros, a pelear por el playoff y ya está".